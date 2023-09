Yellowstone: Kevin Costner vuole fare causa ai produttori Paramount

Il noto attore Kevin Costner, deciso a fare causa ai produttori Paramount a seguito del mancato ritorno nella quinta stagione della serie, Yellowstone

Secondo fonti esterne, Kevin Costner è prossimo a muovere una pesante causa nei confronti dei produttori Paramount. La decisione emersa nel corso della sentenza di divorzio, è legata al mancato ritorno nella quinta stagione della serie Yellowstone, fermata durante la lavorazione della quinta stagione.

Difatti, sempre secondo le ultime dichiarazioni di Costner, l’attore sarebbe ora a credito di 12 milioni di dollari per la seconda parte della quinta stagione, dopo che la stessa Paramount ha abbandonato le trattative. Tuttavia, lo stesso Sheridan e assieme al suo team, avrebbero deciso di porre fine alle negoziazioni.

Yellowstone: le dichiarazioni di Kevin Costner contro i produttori Paramount

Yellostone attualmente fermata dopo l’iniziale conferma di una nuova stagione, ha visto scatenare le ire dell’attore Kevin Costner; il quale ha dichiarato contro Paramount:

È un po’ deludente che sia lo show numero 1 della televisione e che io non partecipi. Probabilmente andrò in tribunale per questo. Non potevo più aiutarli. Abbiamo provato a negoziare, mi hanno offerto meno soldi rispetto alle stagioni precedenti, c’erano problemi con il team creativo

Secondo quanto però dibattuto dai produttori Paramount, la decisione sarebbe venuta alla luce a seguito dell’impossibilità dell’attore di prendere parte agli episodi concordati. Per tale ragione, la casa stessa aveva sorpreso i fan dichiarando un cambio di strategia in piena corsa. Sebbene i produttori, non abbiano ancora rilasciato dichiarazione ufficiali; Yellostone ha visto l’addio ufficiale di Kevin Costner lo scorso febbraio.

