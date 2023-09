Comprare account LoL: cose da sapere

Se volete comprare un account LoL, forse fareste meglio a leggere questo articolo per non farvi trovare impreparati

Sapevate che non tutti i giochi consentono la compravendita di account? League of Legends è uno di questi. Il 1° agosto 2019, Riot Games ha dichiarato ufficialmente che l’acquisto di account di LoL è contro le regole. Gli sviluppatori di Riot Games si sono impegnati a fondo per rendere League of Legends un gioco godibile per tutti. Bilanciare il gioco e assicurarsi che nessuno abbia un vantaggio sleale è una bella sfida e richiede un sacco di duro lavoro. Per questo motivo, Riot Games ha chiarito che lo scambio di account non è consentito. Ma se state ancora pensando di acquistare un account, ci sono alcune cose importanti che dovete considerare prima. Questo articolo vi fornirà una panoramica dettagliata sull’acquisto di account LoL. Siete interessati? Continuate a leggere!

Vantaggi dell’acquisto di account LoL

C’è un motivo per cui così tante persone vogliono comprare account di LoL, in quanto può fornire numerosi vantaggi.

Vantaggi in termini di risparmio di tempo

Per coloro che non hanno familiarità con il gioco o che tornano dopo un periodo di pausa, far salire di livello un nuovo account può essere un compito gravoso. L’acquisto di un account può dare immediatamente accesso a un gioco di livello superiore. Questo si comporta anche l’accesso a nuovi campioni, che può richiedere l’accumula di valuta di gioco o di effettuare acquisti in-app se si vuole sbloccarli nel proprio account. Gli account acquistati vengono spesso forniti con un roster di campioni prestabilito, offrendo un’esperienza di gioco pronta per l’uso.

Lo smurfing

I giocatori di rango più alto a volte acquistano account di rango più basso per praticare il cosiddetto “smurfing”, ovvero giocare in un ambiente meno competitivo. Questa pratica è spesso disapprovata perché disturba il sistema di matchmaking e può rovinare l’esperienza dei veri giocatori di basso rango, ma può essere divertente da provare in partite casuali o con gli amici.

Questo può anche essere vantaggioso per i giocatori che ritengono che il loro attuale Matchmaking Rating (MMR) non rappresenti accuratamente il loro livello di abilità. Acquistando un nuovo account, possono ricominciare da capo nel sistema di classificazione.

L’estetica

Alcuni account hanno skin rare o in edizione limitata che non sono più disponibili. Queste possono costituire un’attrazione significativa per gli acquirenti. Allo stesso modo, anche se non hanno lo stesso impatto delle skin, anche le emotes e le icone dei summoner possono fungere da oggetti da collezione. In questo modo, rendono un account più attraente per alcuni giocatori.

Vantaggi specifici per ogni regione

I giocatori possono acquistare account per passare rapidamente da una regione all’altra del server, evitando di pagare le spese e il tempo associati a questo processo sul proprio account principale.

Scopi sperimentali

Avere un account secondario permette di sperimentare nuovi campioni o strategie di gioco senza rischiare la classifica del proprio account principale.

Svantaggi nel comprare account LoL

Sebbene sia possibile comprare account LoL per risparmiarsi molte ore di tedioso gioco, ci sono alcuni svantaggi da considerare.

Comprare un account di League of Legends è illegale?

No, non si finirà in prigione per aver comprato un account di LoL. Tuttavia è contro i termini di servizio di Riot Games. Di conseguenza, il tuo account può essere bannato per aver compiuto un’azione del genere. Come già detto, Riot Games si preoccupa di garantire che nel gioco prevalga sempre l’equità.

La violazione dei termini può portare alla sospensione e al ban dell’account. Non si sa se queste sanzioni siano temporanee o permanenti. In alcuni casi, queste sanzioni possono essere severe e possono persino portare alla perdita di tutti i progressi fatti.

Consigli per acquistare un account in modo sicuro

Anche dopo aver appreso questi rischi, se siete ancora intenzionati ad acquistare un account, ecco alcuni semplici consigli per assicurarvi di non essere truffati:

Acquistate solo da venditori affidabili . Esistono diversi siti web che vendono account di League of Legends. Fate qualche ricerca per trovare un sito che abbia una buona reputazione e che offra una garanzia di rimborso.

. Esistono diversi siti web che vendono account di League of Legends. Fate qualche ricerca per trovare un sito che abbia una buona reputazione e che offra una garanzia di rimborso. Diffidate dei venditori che offrono account a un prezzo molto basso . Spesso questi account vengono rubati o bannati.

Chiedete al venditore una prova della proprietà dell’account . Ad esempio, l’indirizzo e-mail dell’account, la ricevuta d’acquisto originale o il nome del summoner e l’elenco dei campioni dell’account.

Non fornite al venditore i vostri dati personali, come il numero della carta di credito o l’indirizzo e-mail.

Il modo migliore per comprare account di LOL in tutta sicurezza è PlayersLoot, dove troverete account verificati a prezzi ragionevoli.

Conclusioni

Considerare tutti i rischi e le conseguenze. La scelta di acquistare o meno un account di League of Legends si riduce ai propri valori personali. Sebbene le scorciatoie possano sembrare allettanti, le ricompense a lungo termine di una progressione genuina e di un gioco corretto offrono un’esperienza di gioco più ricca e soddisfacente. La decisione spetta a voi, ma è fondamentale essere ben informati e considerare l’impatto su di voi e sulla comunità di gioco. Questo articolo è tratto dal blog di PlayersLoot.