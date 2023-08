Call of Duty Modern Warfare 3: vediamo le date della Open Beta!

Recentemente, Activision Blizzard ha svelato le date della Open Beta Early Access di Call of Duty Modern Warfare 3: sono diversi weekend, quindi prendete appunti

Dopo avervi parlato, nel dettaglio, della nuova modalità della campagna di Modern Warfare 3, chiamate missioni di combattimento aperto, passiamo ora a dettagliarvi quando potrete provare ufficialmente il gioco di Sledgehammer Games e Infinity Ward, prima dell’uscita il prossimo 10 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Si tratta di una Open Beta Early Access, che offrirà varie mappe (sia quelle base che fanno parte delle 16 originali di Modern Warfare 2, sia nuove esperienze per Guerra terrestre), modalità e molte nuove opzioni di equipaggiamento.

Da PlayStation, a Xbox e PC: tutte le date della Beta di Modern Warfare 3

In entrambi i weekend della Beta ci saranno sia giorni dedicati all’accesso anticipato, che un periodo di Beta aperta. Inizierà prima su PlayStation e non dovrete essere abbonati al PlayStation Plus per provare Modern Warfare 3. Gli orari a cui faremo riferimento sono quelli del nostro fuso orario. Il primo weekend della Beta sarà dedicato a PlayStation 4 e PlayStation 5 e si svolgerà dalle 19:00 (CEST) di venerdì 6 ottobre alle 19:00 (CEST) di martedì 10 ottobre. Chi avrà prenotato il gioco su PS4 o PS5, potrà accedere alla Beta a partire dalle 19 (CEST) di venerdì 6 ottobre. Il resto del weekend, dalle 19:00 (CEST) di domenica 8 ottobre alle 19:00 (CEST) di martedì 10 ottobre, sarà accessibile a tutti i giocatori su PlayStation, indipendentemente dalla prenotazione.

Il secondo weekend della Beta sarà disponibile su tutte le piattaforme e si svolgerà dalle 19:00 (CEST) di giovedì 12 ottobre alle 19:00 (CEST) di lunedì 16 ottobre. Su PS4 e PS5 il gioco sarà disponibile per tutti i possessori delle console, indipendentemente dalla prenotazione. Chi, invece, avrà prenotato il gioco su Xbox Series X|S o Xbox One, oppure avrà effettuato il pre-acquisto su PC tramite Battle.net o Steam, potrà accedere alla Beta dalle 19:00 (CEST) di giovedì 12 ottobre. Il resto del weekend, dalle 19:00 (CEST) di giovedì 12 ottobre alle 19:00 (CEST) di lunedì 16 ottobre, l’accesso sarà disponibile per tutti i giocatori su Xbox e PC, indipendentemente dalla prenotazione.

E questo è tutto quello che sappiamo sulle date della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3. Fateci sapere se proverete il gioco qua sotto nei commenti, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!