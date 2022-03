Recensione Titan Quest: Eternal Embers, la nuova espansione di un grande classico

Ritornato dal passato, Titan Quest: Eternal Embers è la terza espansione dello storico titolo in stile Diablo, eccovi la nostra recensione

Sembra incredibile come un titolo nato nel 2006 come un emulo di Diablo, sia ancora più vivo che mai, questo è il caso di Titan Quest che nel giro degli ultimi anni ha dato vita a diverse corpose espansioni quando ormai si pensava che fosse entrato nel mondo dei retrogame. In questa recensione vi parleremo infatti di Titan Quest: Eternal Embers, la terza espansione del titolo originariamente sviluppato da THQ Nordic, e ora realizzato invece da un nuovo team chiamato Digital Arrow per PC. La nuova espansione ci porterà stavolta a Oriente, dopo le due precedenti espansioni dedicate alla mitologia nordica e ad Atlantide. In quest’occasione ci ritroveremo ad avere a che fare con varie storie della mitologia cinese e non solo, dato che, senza svelarvi altro, si tornerà anche in Egitto.

Un viaggio in Oriente

Durante la prova per la recensione di Titan Quest: Eternal Embers, abbiamo potuto creare sin da subito un personaggio nuovo di zecca che potrà partire direttamente dal livello 70. L’espansione in realtà sarebbe da giocare dopo la storia principale e le altre precedenti espansioni, e infatti l’unico livello di difficoltà disponibile sarà quello Leggendario, che è effettivamente un po’ traumatico da digerire se si inizia direttamente da quest’espansione. D’altronde Eternal Embers è un’espansione e dunque destinata soprattutto a chi già conosce Titan Quest e vuole solo nuovi contenuti.

Questi ci saranno e saranno molto abbondanti. L’espansione sarà composta da 4 capitoli principali che ci portano in una Cina mitologica dove avremo a che fare, con i classici dragoni, guerrieri di terracotta (anche evocabili dalla propria parte) e figure leggendarie come il mitico Imperatore di Giada. Non mancheranno anche dei colpi di scena che ci faranno tornare sin nell’Antico Egitto, ma in generale, la storia sarà piuttosto semplice come nel gioco originale e nelle espansioni precedenti dove alla fine lo scopo principale è sconfiggere avversari sempre più forti tra mostri mitici e divinità varie. Nonostante la natura d’espansione di Eternal Embers, la longevità sarà piuttosto discreta dato che per completare tutto serviranno all’incirca una ventina di ore.

Un gameplay sempre vario – Recensione Titan Quest: Eternal Embers

Nonostante un gameplay che resta fedele alla formula da Diablolike, Titan Quest: Eternal Embers riesce a inserire qualche novità interessante. Quella più importante è l’inserimento di una nuova classe: il Neidan, a metà tra lo stregone e l’alchimista, che usa pozioni e antichi incantesimi per combattere. Questa è l’undicesima classe introdotta nel gioco, e chi ha già giocato al titolo sa che sarà poi possibile unire le varie classi per creare un ibrido personalizzato. Il Neidan funziona molto bene e riesce a creare combinazioni piuttosto forti e letali se fuso con le altre classi presenti, dando vita a delle fusioni tipiche dell’immaginario orientale come il Monaco, lo spiritualista, il Wu o il Daoista.

Non mancheranno poi nuovi set di armi ed equipaggiamenti ispirati allo stile orientale fantasy/medievale con cui abbellire il vostro personaggio così da renderlo più in linea con la nuova ambientazione. Sempre in tema orientale anche i nuovi mostri, circa una trentina di aggiunte tra nemici normali e boss, ispirati alle leggende cinese, tra draghi e creature simili a leoni volanti ecc. La varietà in combattimento è molta e il gameplay è sempre interessante se vi piace il classico stile “alla Diablo” che, a parte le nuove classi inserite nelle espansioni, in Titan Quest non è cambiato di una virgola sin dal suo debutto nel 2006.

Terre inesplorate – Recensione Titan Quest: Eternal Embers

La nuova espansione presenterà una mappa aperta molto vasta, forse persino troppo per quello che ha da offrire. Spostarsi per le varie zone può risultare tedioso, dato che oltre ad affrontare orde di nemici non ci sarà molto altro da fare, e le indicazioni sulla prossima meta da raggiungere non saranno sempre chiarissime. Principalmente dovremo spostarci per un mondo aperto pieno di nemici e trovare il prossimo dungeon da affrontare che, purtroppo, risulterà molto simile a tutti gli altri presenti all’interno del gioco.

L’esplorazione è la parte meno riuscita di quest’espansione, e anche l’aggiunta delle aree dedicate all’antico Egitto, per un cambio di atmosfera a un certo punto della storia, non ridaranno slancio a una fase esplorativa davvero noiosa. in sostanza le azioni da compiere per proseguire nell’avventura saranno ripetitive, tanto che anche il combattimento ne risentirà di questa mancanza di varietà. Anche le quest, sia principali che secondarie, non si discosteranno troppo dal vai in dato luogo e ammazza tot mostri o altre formule già viste e riviste.

15 anni e non sentirli – Recensione Titan Quest: Eternal Embers

Nonostante Titan Quest: Eternal Embers sia un’espansione di un titolo di ormai oltre quindici anni fa, abbiamo notato delle migliorie grafiche che lo rendono ancora valido da giocare. Sia chiaro: alcuni elementi, come le animazioni e gli effetti di alcuni attacchi e incantesimi, sono chiaramente ormai vetusti, ma nel complesso il titolo gode di una art design che riesce a far sentire il giocatore pienamente nell’atmosfera orientale di questa nuova espansione. I miglioramenti comunque ci sono specialmente nelle texture, e nonostante la vecchiaia si senta, questa è mitigata da un complessivo colpo d’occhio che rende il titolo ancora piacevole alla vista.

Certo, dopo 15 anni sarebbe bello poter vedere magari un seguito o un remake almeno grafico del titolo per renderlo al passo con i tempi, ma gli appassionati di diablolike e del Titan Quest originale sicuramente si sentiranno a loro agio anche con la forma attuale del titolo. Tra i miglioramenti generali segnaliamo ora il supporto dei controller e una stabilità del gioco molto migliorata rispetto al passato. Eternal Embers presenta anche una colonna sonora dallo stile orientaleggiante senza lode e senza infamia che vi farà compagnia per gran parte dell’avventura.

In conclusione

Giunti alla fine di questa recensione di Titan Quest: Eternal Embers possiamo dirvi che è indubbiamente un titolo pensato per i fan del capitolo originale, che hanno ancora sete di nuovi contenuti. Se sentite la mancanza di un titolo in stile Diablo potete comprare l’intero pacchetto e godervi oltre un centinaio di ore con una storia principale ancora oggi interessante nonostante i suoi 15 anni, e ben 3 nuove espansioni più moderne che riescono ad ampliare di molto i già poderosi contenuti presenti nel titolo originale.

