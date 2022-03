LEGO e Universal Brand Development hanno rivelato la nuovissima riproduzione tre-in-uno di uno dei veicoli cinematografici più iconici di tutti i tempi: la Macchina del Tempo Ritorno al Futuro

Il set rende omaggio all’inimitabile auto DeLorean vista nella trilogia d’avventura sui viaggi nel tempo di Universal Pictures e Amblin Entertainment. In grado di riprodurre il celebre veicolo del primo, secondo e terzo film, la Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO comprende il condensatore di flusso luminoso, la scatola di plutonio, l’hoverboard di Marty e le minifigure di Doc Brown e Marty McFly.

Le parole di Bob Gale, co-sceneggiatore e co-produttore della saga:

Universal, Amblin Entertainment e i registi di “Ritorno al futuro” sono felicissimi di aver collaborato con il team LEGO nella creazione di questo fantastico set. Nel film, Doc Brown ha speso quasi 30 anni e l’intero patrimonio di famiglia per costruire la sua macchina del tempo. Fortunatamente, a differenza sua, sarete in grado di creare questo modello LEGO in molte meno ore e in maniera meno dispendiosa. Unica differenza: non potrete viaggiare nel futuro…per il momento!

LEGO Macchina del Tempo: arriva il set da Ritorno al Futuro!

Per rendere il lancio ancora più speciale, il Gruppo LEGO ha catapultato Doc e Marty in un’altra missione, nel nuovo cortometraggio animato “Brick to the Future”. In anteprima sul sito ufficiale, l’intrepido duo in versione minifigure LEGO correrà nel tempo per cercare di recuperare il flusso canalizzatore perduto.

E non è finita qui! L’azienda danese è tornata dove tutto ebbe inizio per catturare le tre versioni del set accanto alla DeLorean Time Machine originale, ovvero nel famoso Backlot degli Universal Studios di Hollywood dove è stato girato “Ritorno al futuro”.

Il nuovo set Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO è disponibile dal 1° aprile 2022 nei LEGO Store e su LEGO.com e dal 1° luglio 2022 nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di €169,99. Noi, come sempre, vi invitiamo a seguire le pagine di tuttoteK per news sul mondo nerd e molto altro!