Le schede madri Gigabyte AMD supportano nativamente le ultime CPU AMD Ryzen 5000/4000

Gigabyte Technology produttore leader di schede madri, schede video e soluzioni hardware, ha annunciato oggi che le schede madri X570, B550, A520, X470, B450 e A320 possono supportare le nuove serie di processori AMD Ryzen 5000 e Ryzen 4000 senza necessità di aggiornamento del BIOS. Gli utenti potranno così personalizzare il proprio sistema in base al budget personale, all’esigenza di prestazioni o alla configurazione abituale per godere di tutti i vantaggi delle schede madri Gigabyte.

Le CPU AMD supportate dalle schede madri Gigabyte

I nuovi processori AMD disponibili, che includono Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 4600G e Ryzen 5 5500, Ryzen 5 4500, Ryzen 3 4100, offrono agli utenti una gamma di opzioni più esauriente in diversi segmenti di prestazioni e prezzo. Per garantire il supporto completo e sfruttare tutti i vantaggi di queste nuove CPU, le motherboard Gigabyte X570, B550, A520, X470, B450 e A320 vengono distribuite sul mercato con la versione BIOS più recente. Gli utenti potranno così optare per le prestazioni ottimali delle schede madri della serie X unite alle cpu Ryzen 7 5700X, oppure assemblare una piattaforma competitiva in termini di prezzo scegliendo le schede madri della serie A con i processori Ryzen 3 4100.

Oltre a quest’ultimo supporto offerto dal BIOS, le schede madri Gigabyte si caratterizzano per prestazioni e durata estreme con design di potenza avanzata, soluzioni termiche ottimizzate, tecnologia Ultra Durable, condensatori solidi, tecnologia Smart Fan, soluzioni che garantiscono risultati eccezionali, oltre che prolungano la vita del prodotto, riducono la temperatura e permettono di risparmiare energia. Ora gli utenti potranno creare il proprio sistema customizzato sfruttando queste diverse configurazioni per beneficiare di tutti i vantaggi delle motherboard Gigabyte AMD.

