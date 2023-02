Hogwarts Legacy: tutti i dettagli sulla missione esclusiva per PS5!

Hogwarts Legacy ha una missione esclusiva su Sony PS5: il Negozio infestato di Hogsmeade aprirà le sue porte per questa secondaria particolarmente inquietante

Molti di voi già ci stanno giocando, molti altri dovranno necessariamente attendere il prossimo 10 febbraio, ma il momento che moltissimi fan della serie di Harry Potter è finalmente giusto. Disponibile ufficialmente da venerdì su PS5, PC e Xbox Series X | S, Hogwarts Legacy è il gioco promesso ai fan della serie di J.K. Rowling. Il gioco si presenta come un open-world puramente fantasy in cui potremo impersonare, in una Hogwarts ambientata ben cento anni prima l’epica avventura di Harry Potter, un mago del quinto anno creato a nostro piacere da un editor anche piuttosto dettagliato.

Il gioco avrà, come già annunciato già da tempo da Avalanche Software, del contenuto esclusivo per Sony PlayStation 5. Nello specifico, si tratta di una missione secondaria chiamata “Il Negozio infestato di Hogsmeade”, una quest particolarmente inquietante, se possiamo permetterci, piena di manichini, risate spaventose e maghi malvagi. La missione aggiunge un dungeon, un set esclusivo di oggetti cosmetici e, una volta completata la missione, il negozio vero e proprio verrà aggiunto come punto di vendita.

“Il Negozio infestato di Hogsmeade”: la missione esclusiva PS5 di Hogwarts Legacy spiegata da Avalanche Software

Avalanche Software ha detto in merito:

Cassandra Mason ha un negozio da vendervi a Hogsmeade, ma in quell’edificio malandato non tutto è come sembra. Quali segreti inquietanti si nascondono sotto il negozio di madama Mason e per quale motivo è così desiderosa di liberarsene? Questo è un mistero che dovranno svelare i giocatori di Hogwarts Legacy durante la missione Il negozio infestato di Hogsmeade, disponibile esclusivamente per PlayStation. Non voglio rivelare troppo dei misteri che aspettano i giocatori sotto il negozio, ma superando queste sfide verrete ricompensati con un negozio tutto vostro dove potrete vendere articoli ed equipaggiamenti a prezzi vantaggiosi; riceverete anche il set cosmetico del bottegaio, per avere l’aspetto di un vero studente imprenditore di Hogwarts.

E questo è tutto ciò che possiamo rivelare, senza far spoiler, della missione esclusiva per PS5 di Hogwarts Legacy, “Il Negozio infestato di Hogsmeade”. Fateci sapere se state già giocando al titolo di Avalanche Software e Warner Bros qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!