Nintendo Switch: top 5 esclusive in uscita nel 2023 (speriamo)

Il 2023 si avvicina ormai a passi da gigante, e in questo articolo vogliamo andare a vedere con voi la nostra top 5 di esclusive Nintendo Switch in uscita nel corso dell’anno venturo, o perlomeno speriamo

Il 2022 è stato un anno videoludico sicuramente impressionante sul fronte della scorsa generazione di console, meno per PS5 e Xbox Series X che, a causa anche della scarsità di hardware in circolazione, hanno faticato a tirar fuori esclusive next-gen vere e proprie degne di nota. L’anno venturo dovrebbe (e sottolineiamo, con una punta di speranza, dovrebbe) essere quello di svolta: o la “next-gen” tira fuori gli attributi, oppure saranno davvero guai. Con uno sguardo molto speranzoso, insomma, ci prepariamo a gettarci nel 2023, che già da ora sembra mostrarsi molto ricco in termini di esclusive console. Abbiamo dunque pensato a una serie di tre articoli, uno per ogni grande azienda, dedicati ai videogiochi esclusivi per ciascuna che usciranno (o perlomeno speriamo) nel corso del prossimo anno. Stavolta parliamo di Nintendo, che con la sua console ibrida gareggia in un campionato a parte, scollegato da console war e aspettative febbricitanti in termini di grandi produzioni. Non che ne manchino su Nintendo Switch, in realtà…

La top 5 di esclusive in arrivo nel 2023 su Nintendo Switch secondo tuttoteK!

Prima di proseguire con la nostra Top 5 di esclusive Nintendo Switch in arrivo nel 2023, vogliamo spiegarvi le regole del gioco. Questo articolo si basa su assolutamente nulla di concreto, visto che ovviamente i cinque giochi che vedrete qui di seguito non sono ancora usciti in forma completa. Questo vuol dire che siete di fronte ad un qualcosa basato esclusivamente sulle nostre aspettative, speranze e hype. Non abbiamo inserito giochi che usciranno anche su altre piattaforme, come ad esempio Octopath Traveler 2 (che arriverà anche su PS4, PS5 e PC): per avere una panoramica completa delle uscite finora annunciate per il 2023, vi rimandiamo alla nostra lista dei Migliori giochi in uscita nel 2023. Detto questo, iniziamo!

5. Pikmin 4 | Nintendo Switch: top 5 esclusive in uscita nel 2023 (speriamo)

Ormai Pikmin 4 era vicino al diventare vaporware: annunciato dapprima nel lontano 2015, lo sviluppo del titolo ha ricevuto costanti rassicurazioni da un Miyamoto che ne aveva confermato, già nel 2016, una più bassa priorità rispetto ad altre esclusive per Nintendo Switch. Un vero peccato, perché ammettiamo che la formula della serie (un RTS coloratissimo e a tratti anche impegnativo) ci ha sempre conquistati nelle precedenti iterazioni. Il Nintendo Direct di settembre 2022 ne ha confermato la data d’uscita per un generico 2023, e noi, stavolta, ci speriamo davvero.

Pikmin 3 uscirà nel corso del 2023 in esclusiva Nintendo Switch.

4. Fire Emblem Engage | Nintendo Switch: top 5 esclusive in uscita nel 2023 (speriamo)

Dallo stesso Nintendo Direct di Pikmin 4 è derivato il primo trailer di annuncio di Fire Emblem Engage, nuovo capitolo del pluripremiato franchise di Intelligent System pubblicato da Nintendo. Un reprise completo dei capitoli precedenti, stavolta ambientato nel continente di Elyos, dove i protagonisti dei prequel possono essere evocati tramite il sistema degli Emblem Rings. Nel corso dei The Game Awards 2022 è stato già annunciato il pass di espansione completo, di cui il primo DLC arriverà in concomitanza del day one del gioco.

Fire Emblem Engage uscirà il 20 gennaio 2023 in esclusiva Nintendo Switch.

3. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demons | Nintendo Switch: top 5 esclusive in uscita nel 2023 (speriamo)

E ripartiamo proprio dal palco dei The Game Awards 2022 con Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demons, spin-off della serie che ha festeggiato anche il premio come miglior action con Bayonetta 3 (qui la nostra recensione!). Cereza and the Lost Demons ci permetterà di assumere il controllo di una giovane Cereza, prima che per l’appunto prenda il nome di Bayonetta, e sfoggerà uno stile artistico completamente diverso da quanto visto nel franchise fino ad oggi. Volutamente ispirato ai libri di fiabe, Bayonetta Origins avrà anche un gameplay autonomo in cui potremo controllare sia la piccola Cerezita, sia il suo demone infernale, Cheshire.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demons arriverà in esclusiva Nintendo Switch il 17 marzo 2023.

2. Metroid Prime 4 | Nintendo Switch: top 5 esclusive in uscita nel 2023 (speriamo)

Altro giro, altro titolo vaporware. Annunciato per la prima volta durante l’E3 2017, Metroid Prime 4 ha subito anche un riavvio completo nel corso del 2019. All’inizio di quest’anno, Retro Studios era alla ricerca di due figure chiave per lo sviluppo (un Tool Engineer e un Tech Engineer), quindi inserirlo in questa lista è più di buon auspicio che una vera e propria speranza. La nuova avventura di Samus Aran sembra così tanto distante nel tempo, ma se ormai abbiamo abbandonato la finestra temporale del 2022… forse un fine 2023? Ci speriamo, davvero.

Metroid Prima 4 uscirà in esclusiva Nintendo Switch, ma la data d’uscita è ancora TBA.

1. The Legend of Zelda | Nintendo Switch: top 5 esclusive in uscita nel 2023 (speriamo)

Infine, la prima posizione di questa Top crediamo fosse piuttosto prevedibile. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il sequel di quel Breath of the Wild che ha fatto innamorare così tanto pubblico, critica e mercato, da aver creato un sottogenere tutto suo. Un vasto mondo aperto con centinaia di segreti, estremamente piacevole da esplorare e da vivere. Una narrativa appagante, un sistema di combattimento e delle fasi platform interessanti e divertenti. Se Tears of the Kingdom sarà anche solo poco migliore di Breath of the Wild, siamo già pronti a perdere nuovamente centinaia e centinaia di ore in questo universo esclusiva Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriverà in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 12 maggio 2023.

Attendiamo!

E questa era la nostra Top 5 delle esclusive per Nintendo Switch in arrivo nel corso del 2023 (o perlomeno speriamo). Fateci sapere quali sono i vostri cinque titoli Sony più attesi per il prossimo anno, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!