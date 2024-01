Xbox Developer Direct: annuncio ufficiale per l’evento di gennaio 2024

E un rumor è confermato: l’annuncio ufficiale di Microsoft alza i veli sull’Xbox Developer Direct di gennaio 2024, primo evento dell’anno!

Con tutti i rumor che abbiamo trattato nel corso degli ultimi due giorni, tra cui l’ultimo era quello dedicato al port di Sea of Thieves, uno doveva pur ricevere una conferma, giunta con l’annuncio ufficiale per l’atteso Xbox Developer Direct di gennaio, primo grande evento del 2024. La data da segnare sul calendario è giovedì 18, mentre l’orario fissato per l’appuntamento sono le nove di sera (21.00, per essere puntigliosi). La versione estesa del post qui sotto, pubblicata su Xbox Wire, promette ai fan “uno sguardo a una scelta di giochi attesissimi in arrivo su Xbox Series X, PC, Xbox Series S e Game Pass”. A Microsoft ha poi fatto eco ZeniMax Media, con il “più importante aggiornamento dell’anno” sul prossimo The Elder Scrolls Online solo un’ora dopo l’evento. O, per meglio dire, probabilmente non appena terminerà.

Considera questo messaggio il tuo invito ufficiale per il Developer_Direct 🎮 Unisciti a noi il 18 gennaio per dare un’occhiata ai titoli più attesi in compagnia dei loro sviluppatori: https://t.co/xGjragnv3s | #DeveloperDirect pic.twitter.com/27WRa42M7T — XboxItalia (@XboxItalia) January 9, 2024

Annuncio dell’Xbox Developer Direct: l’evento di gennaio dà il via al 2024!

“Presentato dai creatori stessi dei giochi, l’Xbox Developer Direct offre uno sguardo approfondito a titoli in arrivo, alla loro gestazione e a chi c’è dietro le quinte”, ha dichiarato Microsoft durante il suo annuncio formale per l’evento di gennaio 2024. Abbiamo anche qualche anticipazione. In primis, sapremo di più del gioco di Indiana Jones a cui sta lavorando MachineGames. Obsidian, dal canto suo, ci dirà di più di Avowed, mentre da Oxide Games avremo altre informazioni per Ara: History Untold. Ninja Theory, ultima ma di certo non ultima, ci aggiornerà circa Senua’s Saga: Hellblade II. Microsoft ha specificato espressamente che sul fronte di Activision gli annunci di rito verranno “più in là quest’anno”.

