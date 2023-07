Xbox Game Pass: torna il periodo di prova economico

Dopo averci rinunciato, Xbox prova di nuovo ad attirare nuove reclute al bacino d’utenza di Game Pass: torna il periodo (quasi) gratis

Non dubitiamo che la decisione di alzare il prezzo di Xbox Game Pass sia stata sofferta, ma forse è per questo che ai fan del titano di giada dopo il bastone serve una carota: nello specifico, il ritorno in pompa magna del periodo di prova. Il servizio ha di sicuro attirato non poca attenzione da parte dell’industria. Il presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dichiarato che “nessun publisher apprezza il modello di business”. Strano, allora, che Miles Jacobson (a capo di Sports Interactive, divisione di Sega a cui dobbiamo Football Manager) abbia apertamente fornito un’antitesi alla supposizione di Ryan alla stampa straniera. Per quanto il pezzo grosso di PlayStation abbia definito il servizio “distruttivo” verso il valore dei giochi, in realtà questi ultimi ne danno parecchio all’abbonamento.

After raising Xbox Game Pass prices this week, Microsoft has reintroduced a $1 trial offer for some membershipshttps://t.co/gtu42BIdWG pic.twitter.com/NegATtFW4H — VGC (@VGC_News) July 7, 2023

Il periodo di prova di Xbox Game Pass fa il suo ritorno?

Sebbene il prezzo fissato per il periodo di prova, al centro del tam tam della stampa di settore, sia in dollari ciò non toglie che le cifre siano a quota uno. Se ben ricordate, quest’opzione economica era disponibile tempo fa, ma Microsoft ha preferito in seguito rimuoverla. L’incremento dei prezzi per il servizio in sé, in ogni caso, non risulta eccessivamente esoso, ma siamo comunque felici di vedere il colosso in verde rendere nuovamente accessibili i suoi “assaggini”. Con Starfield nei paraggi, poi, è il momento ideale per tentare i fan della croce smeraldo a convolare a nozze con un rinnovo mensile. Tra i giochi in arrivo sul servizio, segnaliamo la disponibilità immediata di Grand Theft Auto V e, nella settimana entrante, di Exoprimal.

Tra i giochi in arrivo sul servizio, segnaliamo la disponibilità immediata di Grand Theft Auto V e, nella settimana entrante, di Exoprimal.