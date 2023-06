Vediamo insieme in questa guida come fare per risparmiare dopo il recente aumento dei prezzi dell’abbonamento al servizio Xbox Game Pass

Ebbene sì, alla fine la notizia tanto temuta dai fan è purtroppo giunta. Soltanto qualche giorno fa, infatti, il colosso di Redmond ha ufficialmente annunciato un cambio di prezzo per l’iscrizione al proprio servizio ad abbonamento mensile. Si tratta della prima volta in assoluto che ciò accade e, com’era lecito aspettarsi, non tutti gli utenti sono stati felici di questa scelta. A prescindere da qualsiasi giudizio personale in merito, oggi siamo qui per darvi una buona notizia: è possibile risparmiare sull’acquisto di un abbonamento a Xbox Game Pass, ed in questa guida andremo a vedere insieme come fare.

Saldi | Xbox Game Pass aumento: ecco come risparmiare dopo gli aumenti dei prezzi

Il primo dei metodi che vi segnaliamo in questa guida su come risparmiare sull’acquisto di Xbox Game Pass è quello che molto probabilmente già molti di voi utilizzano: ovvero la ricerca di sconti ed offerte. Spesso infatti è possibile trovare l’abbonamento in saldo presso molti rivenditori terzi. Proprio in queste ore, ad esempio, Instant Gaming sta offrendo qualche interessante sconto sull’abbonamento al servizio, di cui vi abbiamo parlato anche in un nostro recentissimo articolo dedicato. Il consiglio è quindi quello di tenere sempre d’occhio il web, ed in particolare i siti dei più noti rivenditori, per trovare l’offerta più adatta alle vostre esigenze.

Ricompense e premi | Xbox Game Pass aumento: ecco come risparmiare dopo gli aumenti dei prezzi

Il secondo metodo di questa guida a come risparmiare sull’acquisto di un abbonamento Xbox Game Pass è quello che coinvolge il sistema Microsoft Rewards. Trattasi di un servizio che permette di accumulare punti svolgendo delle specifiche azioni come partecipare a questionari su titoli rilasciati di recente, effettuare ricerche con Bing, acquistare dallo store, ed altre cose simili. L’iscrizione al servizio è gratuita e richiede un account Microsoft attivo (che dovreste già avere se siete utenti Xbox, dato che si tratta di un requisito fondamentale per utilizzare la console). Se poi avete già in vigore un abbonamento al Game Pass, potrete attivare le Microsoft Rewards Quests direttamente dalla vostra console o dalla relativa app per smartphone, e completarle per ottenere punti.

Quando avrete ottenuto un quantitativo sufficiente di punti potrete recarvi nella pagina apposita del servizio per spenderli e riscattare vari premi. Vi sono diverse opzioni in catalogo che spaziano da carte regalo valide per numerosi brand (Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, ma anche Roblox, League Of Legends, ed altri ancora), ad abbonamenti come appunto quello al servizio di Microsoft in questione. Potrete dunque decidere di procedere in due modi: riscattare direttamente tale abbonamento (un mese di Ultimate richiederà la bellezza di 14.000 punti) oppure acquistare una carta regalo per lo store della console ed utilizzarne successivamente l’importo per scalarlo dall’acquisto di un abbonamento. In quest’ultimo caso tenete a mente che al momento le carte regalo sono disponibili in tagli da 2€, 5€ e 10€ e richiederanno rispettivamente 2.000, 5.000 e 10.000 punti per essere riscattate (praticamente 1€ ogni 1.000 punti).

Ultima cosa da segnalare è la possibilità di passare al livello 2 di Microsoft Rewards. Se riuscirete infatti a guadagnare e mantenere una quota di 500 punti al mese avrete accesso al livello 2 del servizio, permettendovi di spendere meno punti per riscattare i premi di cui sopra. Per fare un esempio, agli utenti di livello 2, l’abbonamento Ultimate da un mese richiederà 12.000 punti invece dei 14.000 di cui sopra, mentre le carte regalo precedentemente citate da 2€, 5€ e 10€ costeranno rispettivamente 1.860, 4.650 e 9.300 punti.

Bundle | Xbox Game Pass aumento: ecco come risparmiare dopo gli aumenti dei prezzi

Il terzo ed ultimo consiglio su come risparmiare nell’acquisto di abbonamenti ad Xbox Game Pass si ricollega in parte al primo paragrafo di questa guida, in quanto coinvolge ancora una volta le catene di rivenditori terzi. Spesso, infatti, grazie a specifiche promozioni dedicate, capita che alcuni di essi offrano periodi di abbonamento (di varie durate) al noto servizio Microsoft insieme con l’acquisto di specifici prodotti. Ovviamente in questo caso il presupposto fondamentale è che abbiate la necessita di acquistare il prodotto oggetto di una di queste promozioni, ma ciò detto si tratta indubbiamente di ghiotte occasioni da cogliere per prendere due piccioni con una fava.

Una questione personale | Xbox Game Pass aumento: ecco come risparmiare dopo gli aumenti dei prezzi

Si conclude qui questa nostra guida dedicata a come risparmiare sull’acquisto di un abbonamento Xbox Game Pass dopo il recente aumento dei prezzi. Certo, è innegabile che il catalogo offerto da Microsoft rimanga comunque piuttosto valido, con nuovi titoli che vengono aggiunti ogni mese, ma che decidiate o meno di usufruire ancora del servizio rimane ovviamente una scelta del tutto personale. Detto ciò, come avete potuto vedere, esistono vari metodi che vi permettono di ammortizzare il prezzo dell’iscrizione al servizio e, con un pò di pazienza, potreste trovare quello che meglio si adatta alle vostre esigenze.

E voi siete utenti abbonati al servizio di Microsoft? Continuerete ad usufruirne anche dopo l’aumento dei prezzi? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.