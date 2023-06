Starfield Direct: tutte le novità svelate durante l’evento

Recentemente si è tenuto il direct di Microsoft dedicato a Starfield e in questo articolo potrete trovare tutte le novità principali svelate durante l’evento

Starfield è sicuramente uno dei videogiochi più attesi di sempre e questo Microsoft lo sa bene dato che ha deciso di dedicare un’intero showcase di quasi un’ora solamente a lui. Durante questo grande evento abbiamo assistito a delle lunghe sequenze di gameplay e ovviamente sono state rivelate anche tante nuove informazioni sul titolo di Bethesda. Se non avete avuto modo di seguire in diretta il direct di Starfield, in questo articolo potrete trovare tutte le principali novità svelate durante l’evento.

Esplorazione e libertà | Starfield Direct: tutte le novità

Starfield è un gioco in cui la libertà è davvero importante e durante il direct gli sviluppatori si sono soffermati davvero molto su questo aspetto. Sin dall’inizio della presentazione infatti è stato reso subito ben chiaro che il giocatore sarà in grado di proseguire nella propria avventura liberamente sin dall’inizio. Ovviamente è presente una quest principale che è possibile svolgere per raggiungere un “finale”, ma volendo il giocatore sarà libero di metterla in un secondo piano per seguire i propri obiettivi.

Durante il vostro viaggio infatti avrete la possibilità di imbattervi in un gran numero di individui interessanti che potrebbero finire per coinvolgervi nelle loro storie. Alcuni di questi personaggi potrebbero unirsi a voi nel vostro viaggio, mentre altri invece potrebbero chiedervi di prendere parte a delle missioni secondarie il cui esito sarà influenzato dalle vostre scelte.

Un altro aspetto molto importante di Starfield di cui si è discusso molto durante questo evento è l’esplorazione. In questo titolo infatti sarà possibile esplorare davvero un’infinità di pianeti diversi ed ognuno di essi avrà le proprie particolarità. Alcuni di questi mondi saranno desolati e privi di vita, altri potrebbero brulicare di creature aliene mai viste prima, mentre altre ancora potrebbero nascondere pericoli inattesi. Inoltre nel gioco sono presenti anche un gran numero di insediamenti civilizzati che brulicano di altri esseri umani intenti ad andare avanti con la propria quotidianità.

Creazione del PG e combattimento| Starfield Direct: tutte le novità

Durante il direct gli sviluppatori hanno parlato anche di alcuni elementi relativi alla creazione del personaggio. Oltre ad aver potuto vedere in azione il nuovo editor infatti abbiamo potuto approfondire anche le nuove feature legate al background del vostro protagonista. Durante la creazione del personaggio infatti potrete selezionare dei tratti che andranno ad influenzare la vostra avventura in diversi modi. Ad esempio possono offrirvi nuove opzioni di dialogo con alcuni personaggi, vantaggi di gameplay e interazioni uniche in determinate circostanze.

Un altro aspetto del gioco che finalmente è stato approfondito maggiormente è il sistema di combattimento. Finalmente infatti abbiamo potuto assistere a delle sequenze di gameplay molto corpose in cui il nostro protagonista era intento a combattere creature di diverso tipo. I combattimenti ora sembrano essere molto più dinamici e interattivi rispetto alle precedenti opere di Bethesda e si adatteranno molto bene ai diversi stili di gioco di ogni giocatore.

Astronavi e battaglie spaziali | Starfield Direct: tutte le novità

In questo direct inoltre finalmente si è parlato più approfonditamente di tutto ciò che ruota intorno alla vostra navicella spaziale. Durante la presentazione infatti abbiamo potuto vedere come i giocatori avranno la possibilità di personalizzare liberamente la propria astronave. Questo vuol dire che non solo potrete modificare cose come gli interni e l’arsenale, ma anche addirittura l’intero layout dell’astronave.

In più oltre alla personalizzazione abbiamo potuto assistere anche ad alcuni combattimenti spaziali. Le dogfight sembrano essere davvero molto divertenti e frenetiche, ma a quanto pare è possibile anche affrontare gli avversari con degli approcci molto poco ortodossi. Ad esempio volendo potete abbordare le astronavi nemiche ed eliminare tutti i membri dell’equipaggio dall’interno. In questo modo la nave nemica non sarà danneggiata e voi potrete addirittura impossessarvene per aggiungerla alla vostra flotta.

Un gioco spaziale

Queste sono alcune delle novità principali che abbiamo potuto vedere nel direct dedicato a Starfield. Se però volete saperne ancora di più su quanto mostrato questa sera, in testa all’articolo potrete trovare il video della conferenza integrale.

Starfield sarà disponibile dal 6 settembre per PC e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.