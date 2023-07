Xbox Game Pass: fra i giochi di luglio 2023 c’è anche GTA V!

Microsoft ha recentemente svelato la prima ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass a luglio 2023 e sì, c’è anche GTA V: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Bisogna ammettere che dopo aver vissuto un mese pregno di uscite come lo scorso giugno, che fra i tanti ha visto arrivare titoli importanti come Diablo IV e Final Fantasy XVI, avere di fronte a noi un luglio decisamente più clemente dal punto di vista delle uscite fa bene sia al portafoglio sia al backlog. Un backlog che potete pensare di sfoltire anche tramite i servizi in abbonamento, PlayStation Plus e Xbox Game Pass fra tutti. E proprio nelle scorse ore, Microsoft ha svelato quali sono i giochi della prima ondata per questo mese in arrivo: scopriamoli insieme.

I primi giochi su Game Pass di luglio 2023: c’è anche GTA V!

Ovviamente, a far da apripista c’è decisamente GTA V di Rockstar, che potrete giocare su Xbox One, Xbox Series X | S e via Cloud. Fra i più interessanti c’è anche Exoprimal, disponibile dal 14 luglio su PC, console e Cloud, in cui potremo vestire le nostre Exotute e distruggere ondate di dinosauri in scenari PvEvP. Qui sotto trovate la lista completa delle aggiunte al Game Pass per la prima ondata di luglio:

GTA V (Cloud + Console)

(Cloud + Console) The Cave (Cloud + Console)

(Cloud + Console) Common Hood (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) Exoprimal (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) McPixel 3 (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) Techtonica (Console + PC)

(Console + PC) Insurgency Sandstorm (PC)

starting to think these games might be coming soon 🤔https://t.co/nlS2rB6t8t pic.twitter.com/sOAMEk7Q94 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 5, 2023

I giochi che lasceranno il servizio in abbonamento di Microsoft dal 15 luglio sono invece i seguenti:

Exo One (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) Spelunky 2 (Cloud + Console + PC)

Ed erano dunque questi i giochi che, insieme a GTA V, entreranno a far parte della scuderia di Xbox Game Pass a partire da questo luglio 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!