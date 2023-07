Serie REDMAGIC 8S Pro: la nuova serie aggiornata per i videogiocatori è già disponibile

E voi? Cosa ne pensate di questa nuiova serie aggiornata REDMAGIC 8S Pro ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

La versione internazionale di REDMAGIC 8S Pro è stata annunciata per il 18 luglio 2023. Apertura delle vendite prevista per il 27 luglio 2023.

In Cina, le serie sono state annunciate e sono disponibili per il pre-ordine dal 5 luglio 2023 . Ufficialmente disponibile per l’acquisto dall’11 luglio 2023 con i seguenti prezzi:

Il nuovo sistema operativo REDMAGIC 8.0 è stato migliorato con oltre 1.000 ottimizzazioni per offrire un’esperienza utente più fluida del 30% . Inoltre, oltre 30 nuove funzionalità, una funzione di sorveglianza dei dati migliorata e la X Gravity Platform di REDMAGIC; questo sistema operativo è stato progettato appositamente per offrire un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Alimentato dall’ultima versione dello Snapdragon 8 Gen 2 con una combinazione di memoria da 24 GB e 1 TB , una memoria mostruosa in grado di gestire qualsiasi gioco. La serie REDMAGIC 8S Pro offre una stabilità eccezionale e una giocabilità fluida nei giochi più diffusi, come King Glory e Peace.

