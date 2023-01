WWE 2K23: possibile annuncio durante l’evento Royal Rumble?

L‘annuncio di WWE 2K23 sembra prima del previsto secondo nuovi rumor che affermano ci saranno grandi sorprese durante l’evento Royal Rumble

Dopo il grande successo del capitolo precedente di WWE, nuovi rumor affermano che è in lavorazione WWE 2K23 ed è previsto l’annuncio ufficiale durante l’evento Royal Rumble di fine mese. Visual Concepts ha raggiunto risultati sorprendenti con il capitolo dello scorso anno, offrendo un’esperienza di wrestling di qualità per i fan, superando le aspettative di 2K Games. Visto il grande successo del capitolo precedente, è molto probabile che stiano realizzando WWE 2K23 e verrà rivelato molto preso.

Vedremo l’annuncio di WWE 2K23 durante il Royal Rumble?

A confermare l’annuncio di WWE 2K23 durante l’evento Royal Rumble è proprio Tom Henderson di Insider Gaming che ha parlato con persone interne che lavorano al progetto. Il rumor dichiarato dall’insider conferma che 2K terrà un evento il 28 gennaio alla WWE Royal Rumble e presenterà per la prima volta il nuovo capitolo della serie. Secondo quanto riferito, fornirà il primo sguardo al titolo fornendo anche un video gameplay ricco di combattimenti.

Come ciliegina sulla torta, WWE 2K23 uscirà probabilmente entro la fine di marzo pur non sapendo ancora su quali console. Considerando che WWE 2K22 è stato lanciato su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC, il nuovo capitolo dovrebbe uscire ugualmente su queste piattaforme. Sebbene non si sappia molto sul gameplay, sembra che ci saranno modifiche al sistema di blocco e aggiornamenti a MyFaction e MyGM per una maggiore rigiocabilità al momento del lancio e tramite aggiornamenti post-lancio.

