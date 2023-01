Call Of Duty Warzone 2: calo di giocatori?

Un calo di giocatori attivi sembra affliggere il recente Call Of Duty Warzone 2. Scopriamo i dettagli in questa news

C’è stato fermento nella community di appassionati fin da quando Activision ha deciso di annunciare ufficialmente il seguito del suo famoso Battle Royale. Anche noi ve ne abbiamo ampiamente parlato, con guide ed articoli dedicati (a proposito, se siete novizi e volete qualche consiglio su come iniziare a giocare, trovate a questo link la nostra guida in merito), ma ora, a pochi mesi dal lancio ufficiale, sembra che Call Of Duty Warzone 2 stia affrontando un inaspettato calo di giocatori.

Giocatori in calo su Call Of Duty Warzone 2?

Call Of Duty Warzone 2 ha fatto il suo debutto in tutto il mondo soltanto lo scorso novembre, ma pare che ora il titolo stia affrontando un calo di giocatori. Secondo quanto riportato con un tweet da CharlieINTEL (che pare essere una fonte di informazioni piuttosto affidabile in merito a tale saga videoludica), infatti, pare che il numero di utenti attivi sul Battle Royale stia scendendo più drasticamente del previsto.

Non solo, sempre su Twitter, anche l’utente JGOD ha fatto seguito al rumor, pubblicando una tabella (che potete vedere qui sopra) relativa alla piattaforma Steam, la quale pare effettivamente confermare un calo netto del picco di utenti attivi nel tempo. Ovviamente tali notizie potrebbero benissimo rivelarsi infondate, in quanto i dati reali non sono stati ufficialmente resi noti dagli sviluppatori, e dunque, come sempre, il consiglio è di prendere tali notizie con le pinze.

E voi che cosa ne pensate? State ancora giocando a questo titolo o pensate di farlo in futuro? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.