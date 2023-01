Redfall: nuovi rumor svelano la data d’uscita

Redfall torna sotto i riflettori con nuovi rumor su una potenziale data d’uscita per il nuovo titolo di Arkane Studios sui vampiri

Durante l’Xbox e Bethesda Developer_Direct del 25 gennaio, nuovi rumor affermano che riceveremo aggiornamenti significativi su Redfall, tra cui la data d’uscita del titolo. Il nuovo sparatutto in prima persona open world di Arkane è ambientato in un mondo dark pieno di vampiri da sterminare e altri temibili nemici ancora da scoprire. Microsoft aveva già affermato che il gioco verrà lanciato nella prima metà del 2023 e, sebbene la data esatta di lancio verrà probabilmente annunciata alla fine di questo mese durante l’evento, nuovi rumor hanno svelato prematuramente quando verrà rilasciato.

Avranno ragione i rumor sulla data d’uscita di Redfall?

I rumor affermano che la data d’uscita di Redfall è fissata per il 2 maggio e ormai molti altri leaker sembrano confermarlo. Tra questi abbiamo @eXtas1stv che su Twitter ha ribadito che il gioco uscirà nei primi di maggio. Ricordiamo che questo leaker spagnolo in precedenza aveva fatto trapelare Overdose di Kojima Productions quindi risulta decisamente affidabile. Le conferme non finiscono qui perché pure l’insider di Xbox Brad Sams, attraverso l’uso sfacciato di alcuni emoji sul suo Twitter, ha assecondato i rumor sulla data d’uscita di Redfall.

👀🔥 Si quedaba alguna duda, ya se puede confirmar al 100% Redfall con fecha de lanzamiento para el 2 de Mayo de 2023. pic.twitter.com/cj33h8IGcE — eXtas1s | #Xbox #Bethesda #ActivisionBlizzard (@eXtas1stv) January 13, 2023

Durante l’evento di fine mese, oltre a Redfall, Microsoft fornirà anche nuovi aggiornamenti su grandi titoli attesi come Forza Motorsport e Minecraft Legends. La vera stella dello show sarà probabilmente Starfield, uno dei titoli più attesi di Microsoft, in arrivo su PC e Xbox Series X e S in esclusiva.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che Redfall uscirà nei primi giorni di maggio? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.