The Legend of Zelda: in arrivo su Switch il remake di due titoli?

Nintendo potrebbe essere al lavoro per portare su Switch i remake in HD di due titoli della saga di The Legend of Zelda

Ad inizio anno, in occasione del 35° anniversario della saga di The Legend of Zelda, Nintendo ha annunciato l’arrivo su Switch del remake in HD di Skyward Sword. Alcune indiscrezioni volevano che, sempre per celebrare la ricorrenza, in occasione del E3 fossero annunciati anche i restauri in alta definizione di The Wind Waker e Twilight Princess ma, nonostante questo, i titoli non sono stati neanche nominati. In ogni caso, secondo una fonte attendibile il porting su Switch di questi giochi è comunque destinato ad arrivare.

The Legend of Zelda: ecco perché potrebbe arrivare su Switch il remake di The Wind Waker e Twilight Princess

A dare la notizia dell’ancora possibile arrivo su Nintendo Switch del remake di The Legend of Zelda: Wind Waker e Twilight Princess è il giornalista di settore Andy Robinson, che già ad inizio anno, subito dopo l’annuncio di Skyward Sword, aveva utilizzato il suo account Twitter per garantire l’arrivo entro la fine dell’anno del porting degli altri due giochi. Dopo la mancata presentazione durante l’E3, Robinson è tornato sull’argomento e, sempre tramite Twitter, ha rassicurato i fan della saga affermando che i giochi sono ancora destinati a uscire, anche se la loro destinazione potrebbe non essere il 2021.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Update on this for everyone who's now flooding my mentions: predicting dates is a fool's game and I should never have used "100%" in the original tweet. Zelda fans, sit tight. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) June 15, 2021

In risposta al tweet di un’altro utente, Robinson ha poi dichiarato che, prima di fare qualsiasi nuova annuncio Nintendo farà passare la data di uscita di Skyward Sword, che è fissata per il prossimo 16 Luglio. Inoltre, la casa di produzione di Super Mario ha sfruttato il proprio spazio all’interno del E3 2021 per annunciare l’arrivo di un altro gioco di Zelda: Breath of the Wild 2.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutti i migliori videogiochi in uscita. Se siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.