E3 2021: finalmente The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 si mostra in un nuovo trailer

Questo pomeriggio si è tenuto il Nintendo Direct dell’E3 2021 e nel corso della presentazione è stato finalmente mostrato un nuovo trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Quest’anno è finalmente tornato l’Electronic Entertainment Expo (E3), uno degli eventi più grandi e importanti di tutto il settore videoludico. Purtroppo l’edizione del 2020 venne cancellata a causa della pandemia, ma quest’anno lo show è stato riadattato per poter essere trasmesso completamente online.

Oggi pomeriggio durante l’evento è andato in onda il Nintendo Direct e nel corso dello show abbiamo finalmente rivisto uno dei titoli più attesi per Nintendo Switch. Infatti, in occasione dell’E3 2021, Nintendo ha finalmente deciso di mostrarci nuovamente The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 grazie a un nuovo trailer.

Link torna in azione nel nuovo trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Nintendo ha annunciato per la prima volta il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ben due anni fa, ma da allora purtroppo non abbiamo saputo più nulla sul titolo. Adesso però la situazione è finalmente cambiata, dato che la compagnia ha pubblicato un nuovo trailer del gioco!

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Breath of the Wild 2 potete farlo tramite il video in calce qui sopra, ma non dimenticatevi anche di tutte le altre cose mostrate durante l'E3 2021.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sarà disponibile nel corso del 2022 in esclusiva per Nintendo Switch.