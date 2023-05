Stray: il gioco sta per arrivare su Xbox?

Stray sembrerebbe destinato a un’uscita sulle console della famiglia Xbox. Un dettaglio appena emerso in rete avvalora questo rumor

Stray, l’adorabile gioco dello scorso anno in cui si vestono i panni di un gatto in un mondo cyberpunk, sembra destinato ad arrivare su Xbox One e Xbox Series X/S in un futuro prossimo. Il titolo, attualmente un’esclusiva PlayStation, ha ricevuto una nuova classificazione per Xbox da parte dell’Entertainment Software Rating Board (ESRB). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Stray: l’ESRB ha classificato il gioco per le console Xbox

Come segnalato dall’utente Twitter @MACOS380, Stray è stato classificato come E (per i 10 anni in su) per Xbox, e l’ESRB ha riportato che il gioco presenta sangue e violenza fantasy. “I giocatori a volte incontrano blob parassitari/moto simili a topi che possono attaccare e uccidere il gatto protagonista. I giocatori possono accedere a una luce UV per sconfiggere i bot simili a topi, facendoli scoppiare ed emettendo schizzi di liquido colorato”, spiega il riassunto della classificazione.

A parte questo, la nuova classificazione di Stray non fornisce ulteriori dettagli degni di nota e non è stata inclusa alcuna data o finestra di uscita. A questo punto il tutto lascerebbe intendere che Sony aveva l’esclusività di solo un anno per Stray. Il gioco è uscito inizialmente il 19 luglio 2022.

La nostra recensione del gioco, a cura di Giuseppe De Luca, ha premiato l’insolito titolo con un 9/10 mettendo in risalto come punti di forza della produzione la componente narrativa emozionante e coinvolgente, l’elevata quantità di collezionabili e il comparto tecnico. Per maggiori dettagli al riguardo, vi rimandiamo direttamente all’articolo in questione. Se non avete ancora acquistato questo titolo e volete dare un’occhiata al gameplay, questo post fa al caso vostro.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.