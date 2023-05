Diablo IV: nel nuovo episodio di “Dentro al Gioco” si parla della storia!

Il team di sviluppo di Diablo IV è tornato in un nuovo episodio di “Dentro al Gioco”, si parla della storia! Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news dedicata

Il team di sviluppo di Diablo IV è tornato in nuovo appuntamento della serie “Dentro al Gioco” per parlare della storia della saga con un focus sul nuovo capitolo. Il direttore di gioco Joe Shely, l’autrice associata Eden Trujillo, il responsabile senior della storia Sean Copeland e l’autore principale Matt Burns si sono riuniti per spiegare perché la storia tra Lilith e Inarius sia la più oscura mai raccontata in un gioco di Diablo. Una saga che va avanti da decenni e che ha fatto appassionare un numero difficilmente quantificabile di videogiocatori che, ormai, sono in trepidazione in vista dell’uscita ufficiale e definitiva del quarto capitolo. Capitolo di cui abbiamo già avuto la possibilità di provare delle versioni in anteprima e di cui vi abbiamo già parlato.

Diablo IV: tutti i dettagli sulla storia!

Sarà utile memorizzare e tenere bene a mente quelli che, stando a quanto raccontato dal team di sviluppo, sono i punti cardine della storia del nuovo Diablo IV:

La storia di Diablo IV si svolge 50 anni dopo gli eventi di Diablo III e presenta un nuovo piano infernale in cui sia chi conosce i capitoli precedenti che i nuovi arrivati potranno divertirsi a uccidere demoni.

e presenta un nuovo piano infernale in cui sia chi conosce i capitoli precedenti che i nuovi arrivati potranno divertirsi a uccidere demoni. Giocatori e giocatrici inizieranno il loro viaggio nelle Vette Frantumate prima di rimanere invischiati negli eventi monumentali che plasmeranno e scuoteranno il mondo di Sanctuarium. La ricca personalizzazione del personaggio permette di realizzare la propria idea nel corso della storia.

prima di rimanere invischiati negli eventi monumentali che plasmeranno e scuoteranno il mondo di Sanctuarium. La ricca personalizzazione del personaggio permette di realizzare la propria idea nel corso della storia. Ciò che rimane dell’umanità è coinvolto nella lotta tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti e gli ultimi esponenti di un gruppo segreto di maghi ed eruditi conosciuti come Horadrim vogliono portarti a combattere contro gli oscuri poteri di Lilith.

e gli ultimi esponenti di un gruppo segreto di maghi ed eruditi conosciuti come Horadrim vogliono portarti a combattere contro gli oscuri poteri di Lilith. I personaggi che abitano Sanctuarium : il già noto Horadrim Lorath, il nuovo erudito e Horadrim Donan, la giovane avventuriera Neyrelle e Prava, un altro nuovo personaggio che guida la Cattedrale della Luce, una fazione militare al seguito di Inarius che spera di instradarti sulla via della Luce.

: il già noto Horadrim Lorath, il nuovo erudito e Horadrim Donan, la giovane avventuriera Neyrelle e Prava, un altro nuovo personaggio che guida la Cattedrale della Luce, una fazione militare al seguito di Inarius che spera di instradarti sulla via della Luce. La vicenda tra Lilith e Inarius si svolge in eventi tragici e apocalittici all’interno di Sanctuarium, portando alla storia più oscura mai raccontata nella serie.

Continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata a Kinguin.