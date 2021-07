Stray: pubblicato il gameplay con un nuova data d’uscita

Dopo diverso tempo nel silenzio, torna a mostrarsi l’ultima fatica di Annapurna, Stray con un nuovo gameplay e una nuova data d’uscita. Andiamo a vedere i dettagli

Stray è stata sicuramente una delle novità più interessanti dello showcase dedicato a PS5. Il titolo ha catturato subito l’attenzione del pubblico grazie ad un mix di elementi piuttosto originale. Protagonista della storia è infatti un gatto che deve tentare di attraversare una città dalle forti connotazioni cyberpunk. Dopo mesi di silenzio, Annapurna ha pubblicato un video gameplay dove vengono mostrati alcuni frammenti di gioco di Stray con un nuovo periodo d’uscita.

Gameplay con una nuova data d’uscita per l’atteso Stray

Stray, titolo sviluppato da BlueTwelve e distribuito da Annapurna Interactive, aveva fatto la sua comparsa per la prima volta in uno degli scorsi showcase di Sony. Oggi, Annapurna ha pubblicato sui canali social un nuovo video gameplay di Stray spostandone l’uscita per i primi mesi del 2022. Se già in quel primo teaser molte persone avevano subito individuato l’originalità del gioco, con questo nuovo gameplay ne abbiamo in qualche modo la conferma. Il gatto protagonista delle vicende si ritrova perduto in questa silenziosa città futuristica dallo stile cyberpunk e deve tentare di ritornare dalla sua famiglia. Ad aiutarlo nei suoi spostamenti ci sarà uno zaino drone.

Nel video mostrato, oltre che capire meglio il contesto narrativo dato dalla totale mancanza degli esseri umani, possiamo anche notare la varietà nel gameplay. Dai puzzle ambientali a sezioni platformiche fino a veri e propri inseguimenti, il titolo metterà il giocatore a confronto con differenti situazioni. Sembra infine, che il gatto protagonista debba farsi strada in mezzo a dei piccoli esseri non proprio amichevoli. Nel corso del video possiamo notare anche delle sequenze di combattimento in cui andremo a eliminare la minaccia di questi esserini. Ricordiamo che Stray uscirà nei primi mesi del 2022 per PS4, PS5 e PC.

