Sembrerebbe ormai sicuro il ritorno di Sonic ai The Game Awards 2021, grazie a un tweet direttamente dall’account del velocissimo riccio blu

I The Game Awards 2021 ormai sono alle porte, e già da giorni fioccano le news sui possibili titoli che verranno presentati durante la serata: tra questi, apparentemente, ci sarebbe anche Sonic. Un nuovo capitolo di casa SEGA della storia del riccio blu più veloce del mondo era già stato annunciato in occasione del trentesimo anniversario del personaggio, ma era stato definito un “annuncio prematuro” dalla stessa azienda produttrice.

Sonic: cosa sappiamo del titolo che potrebbe essere presentato ai The Game Awards 2021

Il probabile annuncio del nuovo Sonic ai The Game Awards 2021 è arrivato con un tweet dell’account ufficiale del riccio: nel cinguettio, infatti, chiede a Geoff Keighley, l’organizzatore dei TGA 2021, se fosse rimasto un posto anche per lui nella serata. La risposta di Keighley non è tardata ad arrivare (insieme a uno scambio di battute del tipo “aspetta, ma tu nemmeno mi segui lol“), e ora il Web è in hype per l’annuncio. Era già trapelato un possibile titolo del nuovo gioco, Sonic Frontiers, e si vociferava sarebbe stato un open world.

Hey @geoffkeighley do you have any extra invites to TGA? — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 6, 2021

Sonic è stato protagonista, ultimamente, di vari eventi speciali nel mondo del gaming. Dall’annuncio di un concerto in collaborazione con il dj Steve Aoki, alle apparizioni del riccio in giochi come Super Smash Bros. Ultimate per Switch (dove l’evento in suo onore è durato un intero weekend) e alla collaborazione con Monster Hunter Rise. Sonic sta tornando lentamente di nuovo nelle vite dei giocatori (anche grazie ai tre giochi totalmente gratuiti inseriti su PS Now). Non ci resta che attendere la notte tra il 9 dicembre e il 10 dicembre per saperne di più (noi speriamo ci sia davvero un nuovo gioco di Sonic in arrivo!) e per gli ulteriori annunci sugli altri titoli in programma.

E voi? Cosa ne pensate? Ricordatevi di seguire tuttoteK per le ultime novità del settore, e per offerte imperdibili su videogiochi e affini visitate Instant Gaming!