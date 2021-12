Call of Duty Vanguard e Warzone: ecco l’orario di avvio della Season 1

La season 1 di Call of Duty: Warzone Pacific, l’aggiornamento più grande del Battle Royale di Activision, e di Vanguard sarà disponibile a breve: scopriamo insieme l’orario di avvio

Call of Duty Warzone è il battle royale di uno dei franchise più amati e seguiti nella storia del medium videoludico. Un battle royale di Call of Duty: un’idea miracolosa per Activision. Il titolo ha seguito via via le varie stagioni di Call of Duty Black Ops: Cold War e si è recentemente rivoluzionato, anche nel nome, con l’arrivo di Vanguard (qui la nostra recensione!). La mappa che tutti hanno conosciuto finora, Verdansk, non esiste più e i giocatori potranno iniziare ad esplorare la nuova ambientazione a partire dal prossimo 9 dicembre. Non per tutti, però.

Dopo averne divulgato il trailer di lancio ufficiale, che trovate proprio qua sotto a metà articolo, sono ora disponibili gli orari di avvio ufficiale della Stagione 1 di Warzone Pacific. Il preload e l’installazione sarà disponibile per tutti a partire da oggi alle 18, mentre chi possiede Call of Duty: Vanguard potrà giocare alla Season 1 a partire da domani, 8 dicembre. Tutti altri dovranno aspettare giovedì 9 dicembre. Vediamo insieme nello specifico gli orari.

Vediamo insieme l’orario di avvio della Season 1 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific

Qui di seguito trovate gli orari italiani di avvio della Season 1 di Warzone:

7/12 ore 18 : disponibile preload e installazione per tutti i giocatori della Season 1 di Vanguard e Warzone;

: disponibile preload e installazione per tutti i giocatori della Season 1 di Vanguard e Warzone; 8/12 ore 6 : manutenzione server di Warzone, che terminerà alle 18;

: manutenzione server di Warzone, che terminerà alle 18; 8/12 ore 18 : la mappa Caldera apre le sue porte ai possessori di Vanguard;

: la mappa Caldera apre le sue porte ai possessori di Vanguard; 9/12 ore 18: Warzone Pacific Season 1 è disponibile per tutti i videogiocatori.

Questo è quanto per quel che riguarda l’orario di disponibilità della Season 1 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!