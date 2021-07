Sonic the Hedgehog, parla SEGA: “l’annuncio del nuovo gioco è arrivato troppo presto”

SEGA ha rilasciato un’intervista in merito al nuovo gioco della sua mascotte, Sonic. A detta del colosso l’annuncio è stato “prematuro”

Sonic the Hedgehog festeggia il suo 30° anniversario quest’anno e SEGA ha recentemente celebrato l’occasione con una serie di annunci di prossime uscite per la serie. Il più notevole di questi è stato, ovviamente, la conferma che il prossimo gioco principale di Sonic è in fase di sviluppo. Tuttavia, la casa giapponese non ha rivelato molto altro sul titolo in questione, nessun gameplay, nessun dettaglio su cosa aspettarsi dal titolo, nemmeno un nome. Se state pensando che forse il gioco potrebbe essere stato annunciato un po’ troppo presto, beh, non siete gli unici. Parlando in una recente intervista con 4Gamer, il capo di Sonic Team, Takashi Iizuka ha ammesso che il gioco è stato annunciato prematuramente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Sonic the Hedgehog: per ora il nuovo gioco rimane ancora un mistero

Oltre all’ammissione di aver annunciato il nuovo gioco di Sonic “troppo presto” Iizuka ha anche aggiunto che SEGA voleva comunque celebrare l’anniversario della serie con l’annuncio che è stato fatto. Vi lasciamo alle parole testuali del manager:

Non abbiamo annunciato un nuovo gioco d’azione per la serie Sonic dai tempi di Sonic Forces, e questo ha preoccupato i fan. Anche se l’annuncio è stato un po’ prematuro, volevo almeno cogliere l’occasione del 30° anniversario per annunciare che un titolo nuovo di zecca era in sviluppo.

Iizuka ha anche parlato della forma misteriosa che Sonic sembra assumere nel trailer del gioco, riferendo che è un mistero legato al titolo stesso che i fan non saranno in grado di capire ora. Tuttavia, “alla fine” arriveranno ulteriori dettagli, quindi Iizuka si appella alla pazienza della community:

È qualcosa di simbolico che appare nel gioco, ma il significato è ancora un segreto. Tuttavia, dirò che non è qualcosa che si potrebbe capire attraverso la deduzione. Alla fine condivideremo più dettagli, quindi, per favore, abbiate ancora un po’ di pazienza.

I leak hanno affermato che il gioco sarà intitolato Sonic Rangers e sarà un action-platform game open world. Iizuka ha anche affermato in precedenza che Sonic 2022 getterà le basi per il futuro della serie, come ha fatto Sonic Adventure quando è stato lanciato per la prima volta. Attualmente, il gioco è programmato per un lancio nel 2022 per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Prima di ciò, inoltre, abbiamo ancora un paio di altre interazioni del porcospino video di Sonic da guardare con impazienza, con la collezione Sonic Origins che verrà lanciata l’anno prossimo e Sonic Colors Ultimate in uscita a settembre.

