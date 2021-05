Sonic: tre giochi in arrivo su PS Now gratuitamente

“Free” non è solo lo spirito indomito di Sonic, anche il costo di tre delle sue avventure in arrivo gratuitamente sul servizio PS Now

Probabilmente, l’arrivo di tre titoli gratuiti (per un totale di quattro per SEGA) su PS Now si è perso nel mare di annunci di Sonic di ieri, ma possiamo sempre rimediare. La scelta non è avvenuta a caso: la scelta è stata molto oculata, e comprende due avventure più uno spinoff. Alludiamo a Sonic Mania, Sonic Forces e Team Sonic Racing. Il primo dei tre ha accaparrato consensi a destra e a manca nella stampa di settore grazie al pedigree semi-indie che se ne è occupato. Il secondo si riallaccia al primo per motivi di trama, nonostante non sia stato altrettanto apprezzato da pubblico e critica. Il terzo è un titolo di corse di successo assai maggiore.

Sonic sfreccia su PS Now, e non è da solo

Se siamo andati spediti quanto la scia blu, è perché non è tutto Sonic quel che offre PS Now. A questi tre titoli si aggiunge anche Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, che uscirà sul servizio lo stesso giorno. L’attesa sarà veramente breve: a questo quartetto quattro soli giorni mancano all’arrivo sul servizio di Sony, previsto infatti per martedì prossimo, il primo di giugno. Tuttavia, vista la nostra allusione al restante mare di notizie (relativamente metaforico, sempre di blu si parla), tanto vale farne un riassunto. La rivelazione di Sonic Colors Ultimate è solo la punta dell’iceberg, nonostante il port sia stato atteso a lungo.

Al port si aggiunge infatti la notevole raccolta Sonic Origins, comprensiva del primo capitolo, del secondo e di CD (a sua volta in un widescreen che sembra puntare al coinvolgimento di Christian “Taxman” Whitehead, a capo dello sviluppo di Mania). A rendere clamorosa la raccolta di Origins è la presenza degli incubi legali (per motivi di colonna sonora) Sonic 3 e Sonic & Knuckles. A chiudere la presentazione ha infatti provveduto l’annuncio, utilizzato come “chicca finale” in puro stile Nintendo Direct, di un titolo inedito previsto per l’anno prossimo su tutte le piattaforme.

