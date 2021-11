Monster Hunter Rise: ecco la data della collaborazione con la serie Sonic

Annunciata la data della collaborazione tra Monster Hunter Rise e Sonic The Hedgehog. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Seguendo la strada ormai intrapresa fin dalla sua uscita, Monster Hunter Rise continua a ricevere aggiornamenti interessanti, l’ultimo dei quali è una collaborazione con la serie Sonic The Hedgehog. Nelle scorse ore Capcom ha infatti annunciato ufficialmente la data di rilascio dei nuovi elementi di gioco legati al famoso mondo del porcospino blu, continuando quindi a mantenere vivo il titolo, in attesa di Sunbreak, la grande espansione in arrivo il prossimo anno. Siete pronti a tornare a caccia?

Monster Hunter e Sonic insieme, arriva la collaborazione

Il celebre hunting game di Capcom, disponibile per Nintendo Switch ed in arrivo anche su PC, continua a vivere un florido supporto post lancio. Se negli scorsi mesi abbiamo assistito all’arrivo di elementi di gioco dedicati ad altre famose serie videoludiche, fra cui Street Fighter, Okami e di recente anche Mega Man 11. Ora Monster Hunter Rise si prepara all’arrivo di una collaborazione con Sonic The Hedgehog, annunciata a sorpresa con un trailer dedicato nel quale possiamo ammirare tutte le novità introdotte.

Nel DLC saranno compresi alcuni elementi di gioco esclusivi, fra cui una nuova armatura dedicata, una skin Canyne ispirata a Tails (comprimario di Sonic) ed un costume intero dedicato sempre a Sonic. Quest’ultimo darà al nostro Palico le fattezze del celebre porcospino blu, conferendogli anche esclusive animazioni ed effetti davvero fedeli al personaggio originale. La data di rilascio dell’intero aggiornamento è fissata per il 26 novembre prossimo.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire?