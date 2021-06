Super Smash Bros. Ultimate: evento del weekend tutto per Sonic

Il picchiaduro di Masahiro Sakurai festeggia il trentesimo compleanno di Sonic: tutto suo l’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate

Siamo qui riuniti per una festa a sorpresa dedicata a Sonic: questo il tema dell’evento del weekend che attende i giocatori di Super Smash Bros. Ultimate. Con Kazuya Mishima ormai dietro l’angolo, è naturale che il torneo spetti a lui: proprio per questo motivo, dopo il dubbio tempismo delle figure paterne, il focus torna per la seconda settimana di fila al Tabellone degli Spiriti. La scrematura, come potreste aver previsto, è tutta dedicata alla scia blu di SEGA. Se dunque vi mancano Spiriti provenienti proprio dalla sua trentennale saga, o se siete fan del riccio cobalto e volete completare solo la sua raccolta, questo weekend è il più adatto per agire.

L’evento più veloce del vento: il weekend di Sonic in Super Smash Bros. Ultimate

Gli Spiriti di Sonic che potrete accumulare grazie al Tabellone degli Spiriti di Super Smash Bros. Ultimate saranno i seguenti. Trattasi di Super Sonic, Amy, Metal Sonic, Chaos, Rouge the Bat, Cream e Cheese, Blaze the Cat, Silver the Hedgehog, Infinite, Chaotix, Chao, Gamma, Big the Cat e, infine, Omega. Curiosamente, nell’elenco di Nintendo non figura il Dr. Eggman: non sappiamo se l’assenza di questo Spirito di classe Leggenda sia voluta al fine di alimentare la speculazione su chi sarà il successore di Kazuya, essendo Eggman uno dei candidati più gettonati per l’ultimo posto nel roster.

Quel che sappiamo è che questa scrematura tematica non introdurrà contenuti inediti, e pertanto non si spingerà oltre i consueti tre giorni. L’evento è infatti previsto per dopodomani, venerdì 25 giugno, alle otto di mattina. Le danze si concluderanno alla stessa ora di lunedì 28. Troverete Super Sonic alle otto di mattina e di sera, Amy alle undici di mattina e di sera, Rouge alle due di pomeriggio e di notte e infine Silver alle cinque di mattina e di pomeriggio. Tuttavia, se siete membri di Nintendo Switch Online, potrete ricevere un bundle gratuito di due Spiriti: un combattente di classe Leggenda e un altro di supporto.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’evento in arrivo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.