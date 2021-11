Sonic the Hedgehog: annunciato il concerto con Steve Aoki

Tramite comunicato stampa, SEGA ha annunciato il concerto virtuale di Sonic the Hedgehog con protagonista Steve Aoki: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

In attesa dei The Game Awards, il prossimo palco in cui sarà lecito aspettarsi novità e nuovi annunci a tema videoludico, i fan di Sonic the Hedgehog stanno tutt’ora aspettando informazioni sul prossimo, rumoreggiato, titolo del franchise. Rangers, Frontiers, tradizionale o in salsa open-world, non importa che indirizzo vuole dare SEGA alla serie: l’importante è che arrivi qualcosa di nuovo. In attesa di ulteriori novità, l’azienda, tramite comunicato stampa, ha annunciato un nuovo concerto virtuale che si terrà sui canali YouTube e Twitch del riccio blu il prossimo 30 novembre 2021 alle 21 ora italiana.

Il concerto si terrà come parte dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario di Sonic the Hedgehog. SEGA ha anche annunciato un’importante collaborazione con l’artista, DJ e produttore discografico di livello mondiale Steve Aoki, per l’organizzazione di questo concerto proprio in occasione del suo compleanno. Fondatore della Dim Mak Records, il DJ californiano ha collezionato, nel corso della sua carriera iniziata nel 1996, la bellezza di 10 album, di cui otto registrati in studio e due raccolte. Qui sotto trovate il trailer di dietro le quinte rilasciato in occasione dell’annuncio.

Sonic e Steve Aoki cantano insieme in un concerto per festeggiare i 30 anni del franchise!

Ambientato nell’universo unico ed immersivo di Sonic creato digitalmente, questo concerto unico vi trasporterà in ambientazioni iconiche come Green Hill Zone, Chemical Plant e molte altre, per lasciarvi scatenare a ritmo delle loro jam preferite di Sonic the Hedgehog. Il set di un’ora circa conterà brani originali di Steve Aoki, oltre a versioni remixate da Aoki dei brani Sonic preferiti dall’era 16-bit SEGA Genesis ad oggi.

Sintonizzatevi dunque il prossimo 30 novembre 2021 alle 21 sui canali ufficiali YouTube e Twitch di Sonic the Hedgehog per assistere al concerto guidato da Steve Aoki. Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!