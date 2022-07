Skull and Bones: annunciata ufficialmente la data di uscita

Quindici uomini sulla cassa del morto, e una data di uscita: Skull and Bones ne ha finalmente una ufficiale, corpo di mille balene!

Dopo molti anni in sviluppo e numerosi reportage circa un dietro le quinte tormentato, Ubisoft ha finalmente annunciato la data di uscita per Skull and Bones. Il gioco sarà disponibile tramite vari marketplace ed altrettante piattaforme: nello specifico, alludiamo a PS5, Xbox Series X/S, Google Stadia, Amazon Luna e, tramite Epic Games Store e Ubisoft Connect, anche PC. Potete trovare qui sotto il primo materiale rilasciato dal publisher transalpino. Il gioco è ambientato nell’Oceano Indiano al termine del diciassettesimo secolo. I disperati più disparati si sono riuniti con uno scopo: quello di portare a termine il colpo del… beh, del diciassettesimo secolo.

Skull and Bones: dettagli e data di uscita

Non si tratta solo di una data d’uscita: i dettagli su Skull and Bones sono quanto mai incoraggianti. Nell’esplorare il mondo e firmando diversi contratti, diverremo i lupi di mare più famigerati del sud-est asiatico. Il gameplay si basa sul combattimento navale, assaltando sia navi nemiche sia vari stabilimenti, per fare nostre le loro risorse. I vari tipi di nave portano con sé altrettanti vantaggi, che si tratti dello spazio nella nostra stiva o di punti salute in più, per non parlare della differente potenza di gioco. Man mano, si apriranno anche nuove zone, come le Indie orientali o le coste africane.

Non serve più tenercelo per noi: il gioco uscirà l’8 novembre. Oltre alla PvE, il titolo offrirà anche un gameplay da PvEvP sia per giocatore singolo che per il multiplayer (fino a tre giocatori). La versione standard costa sulla sessantina su console e con un sovrapprezzo di dieci cucuzze su console. L’edizione premium (novanta su PC, cento su console) offre il gioco, la Ballad of Bloody Bones Collection, due missioni aggiuntive, un artbook digitale, una colonna sonora e lo Smuggler Pass Token. I preordini garantiscono l’Highness of the High Sea Pack con oggetti estetici e quant’altro. Restate sintonizzati per avere altri dettagli nei prossimi mesi.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.