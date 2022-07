Investimenti a raffica nel settore digitale. Blackstone entra nel gioco online

C’è un movimento continuo di investimenti, di compravendite, di atti nel grande mercato del gambling. Un movimento che non ha intenzione di fermarsi e che, con la vita che è tornata lentamente alla normalità, ha ripreso a farsi ancora più intenso

Lo dimostrano, secondo quanto riporta WiseCasino, le ultime trattative e acquisizioni, come quelle di Blackstone che dopo aver messo le mani sulla catena Made in Australia di casinò, la Crown Resorts, adesso ha deciso di investire pesantemente anche in Italia. L’azienda di Park Avenue, infatti, attraverso la sua controllata spagnola Cirsa ha rilevato la proprietà completa di Eplat24 ITA Limited. Ma proviamo a capirne di più.

Le grandi trame della Blackstone Group

Un acquisto di grande importanza per tutto il mercato del gioco tricolore. Blackstone mette le mani su una grande azienda e aggiunge un tassello importante al suo intero. Il gruppo, infatti, è tra i maggiori colossi finanziari del mondo e si distingue per una serie incredibile di investimenti alternativi. Specializzata in investimenti immobiliari e operazioni di leveraged buyout e private equity, la società ha rapporti anche con il mondo farmaceutico e biotecnologico, fornendo fondi alle ricerche e alle immissioni nel mercato. Un esempio su tutti? Quello del vaccino targato Pfizer.

Ma tornando agli affari nel mercato del gioco, quello di Eplay 24 si configura come un colpo da 90. Stiamo parlando infatti di un concessionario all’avanguardia, con sede a Sliema, a Malta, ma provvisto di regolare licenza anche per il mercato italiano.

Gli altri affari del mondo del gioco

Ma le cose di muovono un po’ ovunque. LBetsson, ad esempio, grande azienda attiva nelle scommesse sportive e nei casinò online, ha siglato con un accordo commerciale con il Milan fresco campione d’Italia per essere Official Regional Partner in America Latina. Una partnership di livello globale che prova a sbloccare l’impasse tutto italiano del Decreto Dignità.

Oppure la MGM Resorts, pronta a mettere le mani sul pacchetto LeoVegas. Le parole dell’amministratore delegato e presidente, Bill Hornbuckle, sono state chiare in questo senso: per crescere a livello globale e imporsi nel mercato del gioco digitale bisogna fare grandi investimenti. Proprio come in questo caso, in un’acquisizione che vedrebbe come protagonista uno dei migliori casinò in Italia nonché brand famoso a livello comunitario.

Il mercato del gambling è ripartito. E ha un sacco di novità ancora in serbo.