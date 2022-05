Skull & Bones: che si stia avvicinando la sua uscita?

Skull & Bones della Ubisoft è uno di quei titoli che non sembra arrivare mai, o almeno, questo è quello che si credeva fino ad oggi

Lo sviluppo Skull & Bones di casa Ubisoft, la stessa di Assassin’s Creed per intenderci, era cominciato ancora nel “lontano” 2013 per poi essere presentato all’E3 del 2017 con una ipotetica uscita nel 2018, ma siamo nel 2022 e di rinvii ce ne sono stati non pochi. Fino ad ora, ma cerchiamo di capire un po’ meglio la situazione!

Skull & Bones: marzo 2023 all’orizzonte?

La notizia che ha rassicurato i tanti giocatori in attesa di provare il nuovo titolo della Ubisoft sembra dunque essere finalmente arrivata. Di recente il titolo è stato infatti valutato dalla Game Rating and Administration Committee (GRAC) della Corea del Sud suggerendoci quindi che il suo sviluppo dovrebbe essere quasi ultimato azzardando un ipotetico marzo 2023.

Circa un mese fa è poi uscito un video di sei minuti che spiegava ai giocatori cosa aspettarsi. Un titolo ambientato dunque nelle acque dell’Oceano Indiano durante l’età d’oro della pirateria dove, partendo da una semplice nave mercantile, occorrerà fare di tutto per diventare uno dei pendagli da forca più feroci e temuti di tutti i mari. E c’è pure il multiplayer!

A marzo, poi, la stessa Ubisoft ha lanciato il suo personale appello per i tester del titolo affermando che “stiamo dando il via al nostro programma Insider, un’opportunità unica per pochi eletti di testare le prime versioni di Skull and Bones e condividere feedback”. Teniamo dunque le dita incrociate.

