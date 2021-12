Saber Interactive e Focus Entertainment: annunci confermati ai TGA 2021

Durante gli imminenti TGA 2021, Saber Interactive e Focus Entertainment saranno tra i protagonisti, grazie ad alcuni annunci

Mancano oramai pochissime ore ai TGA 2021 e ai 40-50 annunci che saranno tra i protagonisti della manifestazione, i quali saranno dedicati a produzioni in arrivo tra il 2022 ed il 2023. E tra questi troveranno sicuramente spazio anche produzioni firmate Saber Interactive e Focus Entertainment, che hanno ufficialmente confermato la loro presenza, per mezzo anche di un titolo completamente inedito che li coinvolgerà entrambi.

Saber Interactive e Focus Entertainment: nuovi annuncia ai TGA 2021

Dato che Saber sta celebrano il suo ventesimo anno di attività, nuovi annunci sono previsti per il 10 Dicembre, tramite il Twitch Winter Gathering, che si terrà a partire dalle ore 22:50 nostrane. Per l’occasione è previsto il reveal di tre nuovi giochi, che saranno accompagnati da trailer. In seguito, Geoff Keighley si intratterrà con il Tim Williams, chief creative officer dello studio, e con Bruce Campbell, per discutere di Evil Dead: The Game.

Parlando dell’anniversario, l’head of publishing di Saber, Todd Hollenshead, si è detto molto soddisfatto del modo in cui la compagnia è cresciuta nel corso degli anni, oltre ad aver espresso la volontà di continuare ad acquisire nuovi talenti per espandere ulteriormente il team.

Gli annunci confermati da parte di Saber Interactive e Focus Entertainment, vanno ad affiancarsi a quelli che vi abbiamo già riportato nei giorni scorsi, che hanno per protagonisti Steelrising (il nuovo action RPG di Spiders) e The Lord of the Rings: Gollum (il prossimo lavoro di Daedalic).

