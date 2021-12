Splinter Cell: il nuovo gioco sarebbe open world come Halo Infinite

Ubisoft sembra decisa ad espandere sempre più i mondi dei suoi giochi: basti pensare all’evoluzione che è stata intrapresa nei riguardi di Assassin’s Creed con Origins, Odyssey e Valhalla. Questi titoli hanno delle mappe molto espanse in contrasto ai titoli precedenti, e nonostante alcuni fan di vecchia data non abbiano apprezzato il cambiamento, sono comunque giochi che hanno ricevuto un’accoglienza complessivamente positiva dalla community videoludica.

Pare che questo tipo di evoluzione si andrà ad applicare anche nei futuri titoli dell’azienda, e tra essi c’è un’opera attesa da tempo e che va man mano introducendosi nella mente collettiva dei videogiocatori: il nuovo Splinter Cell. Sembra infatti che Ubisoft sia intenzionata a creare un nuovo gioco di Splinter Cell diverso dai precedenti, e secondo le parole dell’Insider Tom Henderson esso sarà un open-world.

Già tempo fa lo stesso Tom Henderson aveva affermato che, secondo alcune fonti vicine ad Ubisoft, il nuovo gioco di Splinter Cell sarebbe stato recentemente confermato per lo sviluppo. Il proposito della compagnia sarebbe riottenere la fiducia dei fan, anche in seguito alle vicende di discriminazione e abusi che hanno scosso la casa di sviluppo francese alcuni mesi fa, portando in aggiunta all’abbandono di un importante director dietro Beyond Good and Evil 2. In un tweet di poche ore fa, l’insider ha rivelato che il nuovo titolo di Splinter Cell sarebbe nelle fasi iniziali di produzione, e sarà anch’esso una specie di open world. Sembra avere dei connotati che lo porterebbero ad essere descritto come “un Assassin’s Creed più stealth”, con una struttura “simile all’open world realizzato con Halo Infinite“.

Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a… You guessed it… Open World of sorts.

"A more stealthy version of Assassin's Creed"

"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021