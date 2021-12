Super Smash Bros. Ultimate: quale sarà il futuro della serie?

Avete una Nintendo Switch e vi piacciono i picchiaduro? Allora avrete sicuramente giocato a Super Smash Bros. Ultimate, ma vediamo di capire che cosa bolle in pentola per la serie della Grande N

Sbarcata per la prima volta su Nintendo 64, con pochi e pixellosi personaggi, la serie ha poi proseguito il suo cammino su GameCube, Wii, 3DS ed infine Nintendo Switch con Super Smash Bros. Ultimate. Dietro tutto questo c’è stata la mano e la genialità di Masahiro Sakurai, il papà di Kirby per intenderci, che si è recentemente espresso sul futuro della sua creazione. Ma andiamo avanti con ordine.

Super Smash Bros. Ultimate: la parola a Masahiro Sakurai

Come tutti noi ben sappiamo, Masahiro Sakurai si sta ora godendo un po’ di meritato riposo dopo aver concluso il gioco che, ancora oggi, può godere di innumerevoli tornei e tantissimi altri personaggi (la new entry è Sora di Kingdom Hearts). Ma la vera domanda è una sola, che cosa arriverà dopo?

In una recente intervista su The Verge, è stato lo stesso Sakurai a dire che, se si dovesse fare un altro capitolo, bisognerebbe ridurre il roster di personaggi giocabili, ma bisogna capire come i fan potrebbero prendere la notizia.

Nell’attuale Super Smash Bros. Ultimate è stata riversata troppo della mia personalità. Affinché una serie di lunga data possa continuare a prosperare oggi, dobbiamo pensare di eliminare la dipendenza della serie dalla visione di una sola persona. Naturalmente, questo è la situazione in cui si trova ora perché prima non eravamo riusciti a dividere la visione tra più persone. Questa sarebbe una sfida per il futuro e qualcosa che deve essere discusso con Nintendo

Augurando tutto il meglio alla trattativa tra la Grande N e Sakurai