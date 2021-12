The Lord of the Rings: Gollum sarà ai The Game Awards?

Daedalic ha pubblicato un sibillino tweet, che lascia suppore la presenza di The Lord of the Rings: Gollum ai The Game Awards

Come sempre i The Game Awards sono caratterizzati da un mix di annunci, capaci di spaziare dalle presentazioni inedite agli approfondimenti di titoli già annunciati. E proprio in quest’ultima categoria potrebbe ricadere The Lord of the Rings: Gollum, che stando ad un tweet comparso sull’account ufficiale di Daedalic, potrebbe essere tra i protagonisti della kermesse tenuta da Geoff Keighley. Ovviamente per avere certezze definitive in merito dovremo attendere la prossima settimana, e più precisamente il 9 Dicembre, giorno in cui avrà luogo la celebre manifestazione.

The Lord of the Rings: Gollum potrebbe mostrarsi ai The Game Awards

L’evento presentato da Keighley, da sempre rappresenta una vetrina importante per i giochi di prossima pubblicazione, come dimostra il suo passato: basta pensare al reveal trailer di Perfect Dark mostrato nel 2020, oppure al primo incontro ravvicinato con The Outer Worlds datato 2018. Non stupirebbe, pertanto, se una parte dello show venisse dedicata alla produzione Daedalic, che era stata annunciata inizialmente nel 2019, con una release fissata per l’anno che ci apprestiamo a salutare, ma che come altre produzioni ha visto slittare il proprio debutto al 2022.

Ovviamente, per sapere se tale ipotesi dovesse rivelarsi veritiera, non dovremo fare altro che attendere il prossimo 9 Dicembre, ma il post pubblicato da Daedalic lascia aperto più di uno spiraglio in tal senso.

Al momento sappiamo molto poco in merito a The Lord of the Rings: Gollum, la cui uscita è prevista per la fine del prossimo anno (anche se manca ancora una data precisa), ma pare che le scelte del giocatore avranno un ruolo importante in fatto di gameplay, come confermato da Carsten Fichtelman, CEO e cofondatore di Daedalic. Fichtelman ha indicato come la doppia personalità del personaggio, in cui si troveranno a convivere le anime di Gollum e Smeagol, andrà ad impattare su quelle che saranno le possibilità decisionali presenti nel titolo. Inoltre è stato confermato come il gioco sia ambientato prima degli eventi narrati nei libri di J.R.R. Tolkien.

The Lord of the Rings: Gollum è previsto in uscita nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, e noi di tuttoteK siamo davvero curiosi di saperne di più.

