Steelrising: il nuovo trailer si mostrerà ai The Game Awards

Il 2019 è sicuramente stato un anno fortunato per i transalpini ragazzi di Spiders, che grazie al loro fortunato GreedFall sono riusciti a ottenere un discreto numero di nuovi fan. Proprio per questo, è innegabile come attorno al loro prossimo progetto aleggi una notevole curiosità, per capire se le sensazioni positive respirate a Teer Fradee possano trovare un degno erede. Per saperne di più in merito a Steelrising, comunque, non dovremo attendere poi molto, dato che lo studio ha confermato che durante i prossimi The Game Awards verrà mostrato un nuovo trailer.

Ancora sappiamo molto poco in merito al nuovo action RPG in sviluppo presso Spiders, anche se le scarse informazioni diramate sino ad oggi non hanno potuto fare a meno di lasciare delle buone impressioni. Impressioni che, ci auguriamo, possano venire confermate dal trailer che verrà mostrato in occasione dell’evento che si terrà il prossimo 9 Dicembre, come confermato da un post comparso sull’account Twitter ufficiale del gioco.

Steelrising will reveal a new trailer during @thegameawards on December 9th! Be sure not to miss it 👀#Steelrising #Spiders pic.twitter.com/ZTlbjnqlZy — Steelrising (@PlaySteelrising) December 6, 2021

Date le numerose notizie circolate negli ultimi giorni, pare proprio che i The Game Awards promettano faville, vista la presenza stimata di 40-50 giochi, di cui fa ovviamente parte Steelrising con il suo nuovo trailer. Tra i titoli confermati, vi abbiamo già riportato The Lord of the Rings: Gollum, mentre alcuni rumor hanno ventilato la possibilità di vedere all’opera anche Senua’s Saga: Hellblade 2.

Per quanto riguarda Steelrising, il gioco debutterà il prossimo Giugno, nelle versioni PS5, Xbox Series X/S e PC, e noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi informati in merito a tutti gli sviluppi del caso.

