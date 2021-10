Roblox: il gioco è down senza informazioni dagli sviluppatori

Senza nessun preavviso Roblox è ormai down da quasi 24 ore, gli sviluppatori non hanno ancora spiegato la motivazione di questo incidente

In un tweet pubblicato il 29 ottobre, l’account ufficiale di Roblox ha dichiarato che il gioco è down, aggiungendo quanto segue: “Sappiamo che stai riscontrando problemi con Roblox in questo momento. Siamo dispiaciuti e stiamo lavorando sodo per riportare le cose alla normalità”. Da allora, l’account ha twittato di nuovo che sta ancora cercando di capire la causa del problema, implicando che il team non è sicuro del motivo per cui la piattaforma di gioco è offline.

Roblox è ancora down e non si riesce a capire la causa

Andando a visitare roblox.com si arriverà ad una schermata di Roblox dove viene mostrato che il gioco è ancora down, con il seguente messaggio: “Stiamo rendendo le cose ancor più fantastiche. Torneremo presto”. Vista l’elevata popolarità del gioco tra i giovani, questa notizia non ha fatto piacere ai giocatori che non vedono l’ora di tornare a giocare. Ultimamente Roblox non se la sta passando bene e non è l’unico problema che ha dovuto affrontare quest’anno, vista la notizia di giugno che era stato citato in giudizio per presunto utilizzo di musica senza autorizzazione.

Still making progress on today’s outage. We’ll continue to keep you updated. Once again, we apologize for the delay. We know that this outage was not related to any specific experiences or partnerships on the platform. — Roblox (@Roblox) October 29, 2021

Secondo Variety, l’NMPA chiede un risarcimento minimo di 200 milioni di dollari per scrittori o titolari di copyright che affermano che le loro canzoni vengono utilizzate illegalmente nella popolarissima piattaforma di gioco online e nel sistema di creazione di giochi di Roblox. La causa riguarda canzoni registrate da artisti di alto profilo tra cui Ariana Grande, Imagine Dragons, deadmau5, Ed Sheeran e Rolling Stones. Attualmente Roblox non se la passa bene ed è ancora offline, vi terremo aggiornati sulle prossime novità da parte del team di sviluppo Roblox Corporation. Ricordiamo che il gioco è scaricabile per Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, Mac OS X e dispositivi iOS e Android.

