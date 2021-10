Aorus Waterforce: i liquid cooler sono compatibili con i processori Intel di dodicesima generazione

Gigabyte Technology ha annunciato che le serie Aorus Waterforce e Aorus Waterforce X di dissipatori a liquido AIO sono disponibili con supporti per il Socket LGA1700 compatibile con i processori Intel di dodicesima generazione

Gigabyte Technology ha comunicato che le serie di dissipatori a liquido AIO Aorus Waterforce e Aorus Waterforce X, migliorate dal diametro del tubo allargato e da componenti di alta qualità, hanno superato lo stress test Prime 95 non AVX con Turbo Boost Technology e che, come è apparso dai risultati di questo, entrambe le serie supportano completamente l’ultima gamma di processori Intel Core di dodicesima generazione.

Aorus Waterforce: ecco perché sono compatibili con i nuovi processori Intel

Del risultato dello stress test, che ha visto le serie di dissipatori a liquido AIO Aorus Waterforce e Aorus Waterforce X risultare compatibili con i processori Intel di dodicesima generazione, ha parlato Jackson Hsu: il direttore della divisione sviluppo prodotto di Gigabyte. Secondo il dirigente, l’efficacia di questi prodotti dipende innanzi tutto dalla capacità dei produttori di tenere di conto i cambiamenti strutturali.

Nelle serie Gigabyte Aorus Waterforce e Aorus Waterforce X si è tenuto conto dei cambiamenti strutturali in arrivo nella fase iniziale di sviluppo e gli accessori sono stati progettati con i supporti per LGA 1700 che consentono agli utenti di passare facilmente al nuovo sistema senza dover sostituire i dispositivi di raffreddamento a liquido

I cooler sono disponibili in 3 dimensioni del radiatore (240/280/360 mm) per soddisfare le varie esigenze degli utenti, e supportano tutti gli Intel LGA 1700 e i socket esistenti per processori multicore di gamma alta con i relativi supporti inclusi nella confezione. Il diametro del tubo è stato ampliato da 5,1 mm a 7,8 mm, aumentando il flusso d’acqua del 37% e facendo sì che il calore venga dissipato in modo più rapido ed efficiente. Il design dell’asse in ceramica offre una maggiore resistenza ai danni e una capacità anticorrosione migliore rispetto all’asse in metallo, garantendo un tempo di vita più lungo, una maggiore durevolezza e prestazioni migliori nella dissipazione del calore. I cooler a liquido AIO appartenti a queste serie sono già disponibili sul mercato e possono supportare una velocità della pompa di 3200 RPM.

