Roblox: come scaricare l’app su tutte le piattaforme

Roblox è la nuova app che permette a tutti, grandi e piccoli, di creare videogiochi. Vediamo in questa guida come scaricare Roblox sulle varie piattaforme

Roblox è una popolarissima piattaforma indirizzata soprattutto ai ragazzi giovani che hanno voglia di sperimentare i videogiochi approcciandosi per la prima volta nella creazione di mondi videoludici. L’applicazione infatti permette non solo di fruire delle creazioni degli altri utenti, ma anche di creare il proprio personale gioco in modo molto semplice e intuitivo, infatti il sistema è indirizzato ad un target molto giovane. Roblox è disponibile su tutti i sistemi operativi Windows, iOS e anche su console Xbox One. Andiamo in questa guida a vedere come scaricare Roblox sulle differenti piattaforme.

Requisiti hardware e software

La prima cosa che dovete fare è andare sul sito ufficiale e iscrivervi al servizio con il classico nome utente e password. Una volta fatto questo scegliete il device dove volete installato Roblox, ovvero se volete usufruire del servizio tramite PC Windows, sistemi iOS, smartphone Android oppure console Xbox One. Vedrete in questa guida, che scaricare Roblox non sarà affatto complicato e che alla fine verrete ricompensati con mille funzionalità e mille divertentissimi titoli. In ultimo luogo, ricordiamo che è necessaria una connessione da minimo 4 Mb/s, consigliata da 8 Mb/s. Andiamo adesso a vedere i requisiti minimi necessari a far partire Roblox sui vostri device, a seconda dei vari sistemi operativi.

PC Windows – Sufficiente Windows XP, consigliato sistema Windows 7 o successivo. Processore con almeno 1.6 GHz di frequenza. La RAM deve essere di almeno 1 GB. La scheda grafica deve supportare i driver DirectX 9 e Shader Model 2.0. Infine devono esserci 20 Mb di spazio libero su disco.

– Sufficiente Windows XP, consigliato sistema Windows 7 o successivo. Processore con almeno 1.6 GHz di frequenza. La RAM deve essere di almeno 1 GB. La scheda grafica deve supportare i driver DirectX 9 e Shader Model 2.0. Infine devono esserci 20 Mb di spazio libero su disco. Mac – Sistema operativo Lion 10.7 o successivo. Per quanto riguarda le specifiche hardware, sono le stesse della versione per PC Windows.

– Sistema operativo Lion 10.7 o successivo. Per quanto riguarda le specifiche hardware, sono le stesse della versione per PC Windows. Dispositivi Android – smartphone e tablet equipaggiati con Android 4.0.3 o successivi, un processore ARMv7 (o superiore) e un chipset Tegra 2.

– smartphone e tablet equipaggiati con Android 4.0.3 o successivi, un processore ARMv7 (o superiore) e un chipset Tegra 2. Dispositivi FireOS – Kindle Fire HDX 7 (3ª generazione), Kindle Fire HDX 8.9 (3ª generazione), Fire HDX 8.9 (4ª generazione), Fire HD 6 e 7 (4ª generazione), Fire HD 8 e 10 (5ª generazione) e Fire (5ª generazione). Non supportato Amazon Fire HD 2013.

– Kindle Fire HDX 7 (3ª generazione), Kindle Fire HDX 8.9 (3ª generazione), Fire HDX 8.9 (4ª generazione), Fire HD 6 e 7 (4ª generazione), Fire HD 8 e 10 (5ª generazione) e Fire (5ª generazione). Non supportato Amazon Fire HD 2013. iPhone e iPad – iPhone 4s e iPad 2 o successivi con sistema iOS 8 o successivi.

– iPhone 4s e iPad 2 o successivi con sistema iOS 8 o successivi. Xbox One – console Xbox One

Prezzi dei bundle – Come scaricare Roblox

Nonostante Roblox possa essere scaricato e utilizzato gratuitamente, è possibile acquistare e vendere al suo interno moltissimi giochi, tool e oggetti tramite la valuta virtuale proprietaria chiamata Robux. Non è tutto, infatti, Roblox permette l’acquisto di veri e propri piani a pagamento che permettono ai giocatori di accedere alle diverse funzionalità e contenuti dell’applicazione. Vediamo in questo capitolo quali sono.

Free – nessun bonus di Robux giornaliero, impossibilità di creare gruppi e di vendere oggetti, nessun bonus d’accesso, accesso pagato al 10%. Permette di entrare nel gioco in un numero massimo di 5 gruppi. Vi è infine la presenza di banner pubblicitari.

– nessun bonus di Robux giornaliero, impossibilità di creare gruppi e di vendere oggetti, nessun bonus d’accesso, accesso pagato al 10%. Permette di entrare nel gioco in un numero massimo di 5 gruppi. Vi è infine la presenza di banner pubblicitari. Classic – a 5,95$/mese o 57,95$/anno. Offre un bonus giornaliero di 15 Robux, un bonus d’accesso di 100 Robux, la possibilità di entrare in un numero massimo di 10 gruppi e di crearne 10. Consente la vendita di oggetti senza banner pubblicitari. Accesso pagato al 70%.

– a 5,95$/mese o 57,95$/anno. Offre un bonus giornaliero di 15 Robux, un bonus d’accesso di 100 Robux, la possibilità di entrare in un numero massimo di 10 gruppi e di crearne 10. Consente la vendita di oggetti senza banner pubblicitari. Accesso pagato al 70%. Turbo – al prezzo di 11,95$/mese o 85,95$/anno. Offre un bonus giornaliero di 35 Robux. Bonus d’accesso di 100 Robux, possibilità di entrare in un numero massimo di 20 gruppi e di crearne 20. Consente anche di vendere oggetti e non presenta pubblicità. Accesso pagato al 70%.

– al prezzo di 11,95$/mese o 85,95$/anno. Offre un bonus giornaliero di 35 Robux. Bonus d’accesso di 100 Robux, possibilità di entrare in un numero massimo di 20 gruppi e di crearne 20. Consente anche di vendere oggetti e non presenta pubblicità. Accesso pagato al 70%. Outrageous – costa 19,95$/mese o 129,95$/anno. Offre un bonus giornaliero di 60 Robux, un bonus d’accesso di 100 Robux, la possibilità di entrare e creare 100 gruppi. Consente la vendita di oggetti e non mostra contenuti pubblicitari. Accesso pagato al 70%.

Scaricare Roblox su PC Windows – Come scaricare Roblox

Per scaricare Roblox su PC Windows vi basta, come detto, collegarsi prima sul sito ufficiale della piattaforma e creare un account compilando il modulo di iscrizione. Il modulo prevede l’inserimento dei classici campi, data di nascita (nel formato mese, giorno e anno), username e password, genere e infine mettere la spunta sui termini di registrazione e sulle policy per la privacy. Una volta fatto questo potete iniziare scaricando il gioco che volete all’interno della pagina principale del servizio. Premete quindi Play e successivamente Download and Install Roblox. A questo punto avviate l’eseguibile RobloxPlayerLauncher.exe.

Al termine del download e installazione del programma cliccate su Ok. Insieme al gioco notate che è stato installato anche RobloxStudio, programma per creare giochi e condividerli, o venderli, su Roblox. Ben fatto! Adesso potete giocare ai vostri titoli preferiti. Andate quindi sulla pagina del vostro gioco preferito sul sito internet, cliccate su Play e successivamente su Apri Roblox. In alternativa, se avete come sistema operativo Windows 10, potete scaricare Roblox direttamente su Microsoft Store andando sulla pagina di Roblox e cliccando su Ottieni.

Scaricare Roblox su Mac – Come scaricare Roblox

Sebbene in molte occasioni il mondo iOS sia escluso dal mondo videoludico causa mancata compatibilità di software e piattaforme, non preoccupatevi, Roblox è disponibile anche per sistemi Apple. Per cominciare create un account Roblox seguendo la stessa procedura citata per Windows, ovvero iscrivetevi alla pagina ufficiale e, scegliendo un titolo qualunque, premete Play e successivamente Download and install Roblox per avviare il download del client di Roblox.

Aprite il pacchetto dmg e fate doppio click sull’eseguibile, rispondete Apri all’avviso a schermo e attendete il download e l’installazione di Roblox e RobloxStudio. Al termine cliccate su Ok per chiudere la procedura. Adesso, come per Windows, potete far partire i giochi semplicemente andando sul sito della piattaforma e cliccando su Play e accettando l’esecuzione di Roblox che hai appena installato (facendo click su Consenti).

Scaricare Roblox su Android – Come scaricare Roblox

Se amate giocare su mobile potete giocare ai titoli Roblox anche su smartphone. Tutto quello che serve è possedere un dispositivo Android, smartphone o tablet. Andiamo a scoprire quindi come scaricare Roblox su mobile in modo semplicissimo! Prima di tutto dovete accedere al Play Store e cercare all’interno Roblox. Attendete il download e l’installazione automatica che partirà successivamente. Adesso siete pronti per giocare ai vostri titoli preferiti anche su mobile.

Tuttavia, non potrete creare nuovi giochi, perché il software RobloxStudio è disponibile solamente su PC Windows e Mac. Detto questo, per giocare su Android vi basterà aprire l’app e accedere tramite login inserendo i dati del vostro account. Se ancora non vi siete registrati, potete farlo senza problemi cliccando su Registrati e seguendo la procedura descritta nei paragrafi precedenti.

Scaricare Roblox su iPhone e iPad – Come scaricare Roblox

Roblox è disponibile come abbiamo visto, oltre che per dispositivi Android e PC, anche per sistemi iOS. Andiamo a vedere in questo capitolo come installare Roblox su iPhone e iPad. Per prima cosa cercate l’applicazione nell’App Store tramite la barra di ricerca. Una volta trovata premete quindi Ottieni. Verificate la vostra identità tramite Touch ID, Face ID o immettendo la password del tuo ID Apple. Attendete adesso il download e l’installazione dell’app. Adesso avviate l’app e accedere con i dati della vostra registrazione. Se vi siete registrati potete trovare tutti i vostri progressi e i vostri giochi preferiti salvati nel vostro account.

Scaricare Roblox su Xbox One – Come scaricare Roblox

Se siete dei console gamer vi farà piacere sapere che è possibile accedere a Roblox anche su console Xbox One. Per prima cosa, se non l’avete già fatto, dovete connettere la console a internet tramite il menu Impostazioni > Tutte le impostazioni > Rete > Impostazioni di rete e selezionando la voce Configura rete wireless nella barra laterale. In alternativa potete collegare la vostra console con cavo ethernet. A questo punto accedete al vostro account Microsoft nel menu principale della console. Successivamente aprite lo Store Microsoft nel menu principale e cercate l’app. Una volta scaricata e installata l’applicazione accedete al vostro account Roblox e continuate a giocare ai vostri titoli con i progressi di gioco salvati.

In conclusione

Abbiamo visto in questa guida su come scaricare Roblox, che la procedura non è affatto difficile e che avete la possibilità di usufruire dell’applicazione su moltissime piattaforme diverse e con pacchetti di abbonamento differenti. Tutto quelli che vi resta da fare pertanto è divertirvi. Vi ricordiamo che potete acquistare i Robux, la moneta virtuale di Roblox, così come altri videogiochi scontati, a questo link di Instant Gaming!

Diteci cosa ne pensate e fateci sapere la vostra qui nei commenti. Per qualsiasi news e per approfondimenti sul mondo dei videogiochi, rimanete sulle pagine di tuttoteK.