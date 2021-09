PlayStation Showcase: presentato a sorpresa Marvel’s Wolverine

Nel corso dell’evento del PlayStation Showcase andato in onda stasera è stato annunciato a sorpresa, con tanto di teaser trailer, Marvel’s Wolverine, sviluppato niente meno che da Insomniac Games

Abbiamo seguito per voi l’evento di settembre del PlayStation Showcase di Sony in diretta, per portarvi tutte le news in tempo reale direttamente dal palco. Tante sono state le novità: dall’inaspettato teaser trailer del remake di Knights of the Old Republic, ad un nuovo trailer di Forspoken, da God of War a Gran Turismo 7, l’evento di Sony è stato pregno di materiale video e annunci interessanti. Fra queste, il chiacchierato nuovo titolo di Insomniac Games, che si è rivelato essere alla fine niente meno che Marvel’s Wolverine. Il gioco è in sviluppo per PlayStation 5 e il titolo sembra essere semplicemente questo.

Il reveal sul palco del PlayStation Showcase è stato piuttosto veloce, con un breve teaser trailer in cui vediamo Wolverine con tanto di cappello da cowboy seduto al bancone di un bar. Un uomo gli si avvicina da dietro e, per tutta risposta, Wolverine mostra la sua identità estraendo le sue lame. Le news sul PlayStation Blog hanno riportato che il gioco sarà standalone ed è diretto da Brian Horton e Cameron Christian, quest’ultimo creative lead di Miles Morales. Lo sviluppo è ancora all’inizio, quindi ci vorrà ancora parecchio tempo per avere informazioni davvero interessanti. Vi lasciamo il teaser trailer qua sotto.

Marvel’s Wolverine è sviluppato niente meno che da Insomniac Games, che si è recentemente fatta amare con il nuovo capitolo di Ratchet & Clank: Rift Apart. E Wolverine è l’ennesimo titolo targato Marvel a far capolino su PlayStation 5, dopo Spider-man, Avengers e Guardiani della Galassia. Niente male, Sony!

Avete visto il teaser trailer di Marvel's Wolverine dal palco del PlayStation Showcase? Che cosa ne pensate?