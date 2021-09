PlayStation Showcase: l’evento in diretta!

Ci siamo, siamo pronti a seguire insieme, in diretta, il PlayStation Showcase di questo settembre 2021. Che cosa ci aspetta? Scopriamolo insieme con il player ufficiale

Anche questo PlayStation Showcase di settembre 2021 è alle porte e siamo pronti a seguire insieme, con la diretta video ufficiale, tutto l’evento. Seguiranno articoli di approfondimento su quanto mostrato e una copertura totale su tutti i titoli presentati e di cui si avranno aggiornamenti. Intanto, però, è tempo di previsioni, speculazioni e, perché no, un po’ di sana fantasia e immaginazione su quelli che saranno i temi principali di questo Showcase.

PlayStation Showcase: la diretta video ufficiale!

Prima di passare alla diretta video ufficiale di questo PlayStation Showcase proviamo a far viaggiare un po’ la nostra fantasia – spinta da quell’irrefrenabile forza chiamata hype– su quelle che saranno i principali giochi e temi trattati durante l’evento. Avremo novità relative a God of War? O ulteriori aggiornamenti sul tanto atteso Horizon: Forbidden West? E ancora, i rumor relativi al potenziale annuncio di un nuovo titolo legato all’universo di InFAMOUS, verranno confermati? Per scoprirlo non ci resta che seguire insieme la conferenza:

