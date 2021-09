Playstation Showcase: c’è anche Gran Turismo 7!

Tutti i fan delle corse automobilistiche si allaccino la cintura! Durante la conferenza del Playstation Showcase organizzata da Sony, abbiamo finalmente potuto vedere tante novità riguardanti Gran Turismo 7, il nuovo titolo della serie di simulazione di guida nata e cresciuta in casa Playstation da sempre

Annunciato ufficialmente durante l’evento Playstation 5 a giugno 2020, Gran Turismo 7 si è fatto subito notare per le grandi promesse che sono state fatte e per l’importanza del suo nome nel mondo dei videogiochi di corse automobilistiche. Nonostante ciò, da quando abbiamo potuto assistere al reveal originale, non sono state moltissime le notizie riguardanti il titolo, cosa per cui i fan aspettavano con trepidazione novità. Ebbene, dopo tanta attesa, ecco che Gran Turismo 7 si è mostrato durante la conferenza del Playstation Showcase organizzato da Sony (di cui potete guardare la diretta qui), con tanti nuovi dettagli che analizzeremo di seguito.

Playstation Showcase: tutto quello che c’è da sapere di nuovo su Gran Turismo 7

Nel trailer che è stato mostrato durante la conferenza abbiamo potuto vedere vari aspetti del gioco. Oltre ai vari circuiti sparsi per il mondo, abbiamo potuto vedere alcune immagini sul sistema di personalizzazione delle vetture e sulla modalità foto, ed entrambi sembrano estremamente dettagliati e profondi. Abbiamo anche potuto vedere una mappa con vari punti di interesse, anche se non possiamo dire con certezza di che cosa si tratti. In ogni caso, pare che Gran Turismo stia arrivando in forma smagliante, e di ciò non possiamo che esserne contenti.

Gran Turismo 7 uscirà a marzo 2022 per PS4 e PS5. Per rimanere aggiornati su Gran Turismo 7, sul Playstation Showcase e su tutte le novità più importanti riguardanti il mondo videoludico, non ci resta che invitarvi a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontatissimi, potete farlo tramite Instant Gaming.