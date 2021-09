Playstation Showcase: rivelata la remastered di Alan Wake con data di uscita

Sono tanti i titoli mostrati durante il Playstation Showcase, e tra tutti i titoli che abbiamo potuto vedere, come era stato già vociferato nei giorni scorsi, c’è stato spazio anche per le remastered di Alan Wake: è stata inoltre annunciata la data di uscita, per cui possiamo dire che ci sarà da aspettare poco per poter mettere le mani sul gioco

Come si era già vociferato (ma anche smentito) nelle scorse giornate, pare che una versione remastered di Alan Wake sia stata mostrata durante la conferenza del Playstation Showcase organizzata da Sony (di cui potete vedere la diretta qui). Per chi non lo sapesse, Alan Wake è un gioco di avventura thriller che ha appassionato tantissimi giocatori quando uscì originariamente nel 2010. Ora i fan saranno soddisfatti, perché l’uscita di questa remastered è prevista a breve. Vediamo di seguito i dettagli e la data di uscita, visibili nel trailer pubblicato sul canale ufficiale di Playstation.

Playstation Showcase: dettagli sulla remastered di Alan Wake

Nel trailer mostrato durante la conferenza, abbiamo potuto vedere varie scene del gioco originale che hanno fatto appassionare tutti i fan del titolo. Potremo quindi rivivere le avventure dello scrittore in crisi Alan Wake e della moglie Alice a Bright Falls su tutte le piattaforme principali. Non solo i giocatori Xbox potranno godere nuovamente di questo thriller psicologico, ma anche i giocatori Playstation potranno provare questa esperienza per la prima volta nella loro vita.

La data di uscita di questa remastered è prevista per il prossimo 5 ottobre.