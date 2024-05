Festeggia il 5° anniversario di Simple Miners con stile

Una delle piattaforme più interessanti per il Cloud Mining compie cinque anni di vita: conosciamo insieme Simple Miners

Il cloud mining è tra le tendenze più importanti nel panorama finanziario e crittografico, con diverse piattaforme di mining che si stanno facendo un nome. Simple Miners è tra i principali attori nel cloud mining, offrendo una piattaforma conveniente che è eccellente sia per i minatori principianti che per quelli esperti.

Cos’è il cloud mining ? Per chi è nuovo a questo concetto, si tratta di una forma di crypto mining che non richiede ai minatori di investire pesantemente in energia e sofisticate attrezzature minerarie. Possono anche estrarre tramite i loro smartphone, il che è abbastanza conveniente.

Tornando a Simple Miners, festeggia il suo quinto anno di attività, il che potrebbe sorprendere molti utenti, considerando i passi avanti compiuti in così poco tempo. Come utente di questa piattaforma, ci sono diversi vantaggi di cui puoi usufruire quando raggiunge i 5 anni.

Iscrizione ai servizi di Simple Miner

Per goderti il 5° anniversario, devi registrarti sulla piattaforma di cloud mining. La creazione dell’account è semplice e richiede di visitare il sito Web e fare clic sull’opzione “Iscriviti”. In un modulo online fornito, devi fornire la tua email, nome utente, password e un codice di riferimento, se ne hai uno. Quindi confermi la tua email e fornisci gli indirizzi per completare la configurazione del tuo account.

Una volta configurato il tuo account, puoi usufruire dei seguenti vantaggi del 5° anniversario di Simple Miners.

1. Il Cashback di Ricarica

Uno dei vantaggi impressionanti di cui puoi usufruire in occasione dell’anniversario della piattaforma è il cashback sulla ricarica. Gli utenti che ricaricano 1000 unità e più riceveranno un cashback dall’1 al 10%. Il sistema accredita automaticamente questi fondi sul conto e gli utenti possono utilizzarli per acquistare il pacchetto di mining preferito

2. Vantaggi dell’accesso giornaliero

Gli utenti dell’account Simple Miners possono usufruire dei bonus di accesso giornalieri, che ottengono quando accedono ogni giorno alla piattaforma. In genere, i titolari di un conto ricevono $ 0,3 come bonus giornaliero, che è un ottimo modo per fare soldi. Anche se è poco, può fare la differenza, soprattutto tra gli utenti alle prime armi che stanno appena imparando i rudimenti della piattaforma.

Per il suo quinto anniversario, Simple Miner aumenta i premi di accesso giornaliero a $ 0,5, il che aumenta i guadagni giornalieri. Gli utenti dovrebbero approfittare di questa offerta finché dura.

3. Sconti sui pacchetti

Simple Miners si distingue dagli altri siti di cloud mining sotto vari aspetti, come il numero di contratti a cui i clienti possono sottoscrivere. Esistono oltre 10 contratti che puoi provare, a seconda delle tue finanze e delle tue competenze.

Parte delle offerte dell’anniversario Simple Miners offre sconti incredibili sui suoi pacchetti. Puoi anche optare per pacchetti promozionali con rendimenti appetitosi.

4. L’estrazione fortunata

Puoi ottenere un accesso all’estrazione fortunata quando acquisti i contratti promozionali. Nell’estrazione puoi vincere diversi premi, ad esempio un Apple Mac.

5. Vantaggi della raccomandazione

Puoi guadagnare extra sul sito consigliando altri utenti. Fa parte del programma di affiliazione, in cui invii un codice di riferimento univoco ai tuoi contatti. In genere, gli utenti ricevono una commissione del 3% sui referral riusciti. Al quinto anno di utilizzo della piattaforma, la ricompensa aumenta al 5%, il che rappresenta un bonus significativo.

Pensiero finale

Simple Miners è un nome di spicco nella scena del cloud mining, con molti clienti che ne lodano i servizi eccellenti, la sicurezza in loco e i numerosi contratti. La piattaforma celebrerà presto il suo quinto anniversario e premierà i suoi clienti in numerosi modi, come discusso in questo articolo.

Dovresti iscriverti alla piattaforma per sfruttare questi vantaggi dell’anniversario e godere di uno dei migliori servizi di cloud mining, con la garanzia di rendimenti incredibili.