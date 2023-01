Ubisoft: due nuovi giochi della serie di Far Cry in uscita nel 2025

Far Cry tornerà e, con ogni probabilità, lo farà nel 2025 con due nuovi giochi in uscita, a riportarlo è stato Tom Henderson. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Risale al 2021 l’ultima indiscrezione relativa al futuro del brand Far Cry. Jeff Grubb rivelò che i nuovi giochi della serie Far Cry sarebbero stato dei Live as Service dopo la partenza del direttore esecutivo Dan Hay. Tuttavia a rivelare la prossima uscita dei nuovi giochi di Far Cry è stato Tom Henderson che ne ha confermato lo sviluppo.

Far Cry: i nuovi giochi della serie si alterneranno tra single player e multiplayer

Con ogni probabilità uno dei nuovi giochi della serie Far Cry sarà un single player e sarà proprio Far Cry 7. In aggiunta a questo titolo ci sarà un multiplayer che, stando a quanto viene riferito sarebbe nato come Project Talisker sotto la guida di Hay prima della sua partenza e, con ogni probabilità l’opera multiplayer viene indicato internamente come Project Maverick e Ubisoft Montreal è molto coinvolta nella realizzazione.

Secondo quanto riferito, si tratta di uno sparatutto ambientato nella natura selvaggia dell’Alaska e caratterizzato da contratti, zaini e permadeath. Sebbene ci sia la minaccia di altri giocatori, dovrete preoccuparvi altrettanto, se non di più, della fauna selvatica e del clima gelido. Entrambi i titoli sono apparentemente in ritardo di almeno un paio d’anni, con un obiettivo provvisorio per l’autunno 2025. Ubisoft ha risposto alla notizia affermando di non avere intenzione di commentare speculazioni o fughe di notizie.

