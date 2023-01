San Valentino: le proposte tech per stupire la dolce metà!

San Valentino si sta avvicinando ecco quindi alcuni consigli per sorprendere la propria dolce metà, soprattutto se appassionata di tecnologia e musica

In occasione della festa più romantica dell’anno, ecco qui di seguito una raccolta delle migliori offerte tech da regalare.. o ricevere! E tranquilli, ce n’è per tutti i gusti: da speaker bluetooth ad auricolari, passando per sveglie smart. Che aspettate? Fate la vostra scelta!

JBL Wind 3S

JBL Wind 3S è lo speaker Bluetooth wireless portatile dedicato alla mobilità urbana. Un regalo perfetto per la propria dolce metà, che potrà ascoltare la vostra canzone preferita anche durante gli spostamenti. Infatti, grazie alla sua pratica staffa universale, può essere facilmente agganciato – e sganciato – al manubrio di biciclette, monopattini e scooter. Wind 3S permette di riprodurre la musica in streaming in modalità wireless da telefono, tablet o qualsiasi altro dispositivo abilitato Bluetooth, oltre a garantire 5 ore di riproduzione e due diverse modalità EQ (“sport” per esterni e “bassi” per interni). JBL Wind 3S è disponibile al pubblico ad un prezzo consigliato di €79,99.

JBL Pulse 5

Per chi vuole festeggiare insieme la festa degli innamorati, strizzando un occhio al design, JBL Pulse 5 è ideale per regalare un’esperienza sonora immersiva a 360 gradi con LED che si illuminano a tempo di musica e che possono essere utilizzati per creare delle atmosfere ambientali. La batteria integrata agli ioni di litio consente di avere fino a 12 ore di riproduzione con una singola ricarica, mentre il grado di protezione IP67 assicura che lo speaker possa essere utilizzato in qualsiasi condizione ambientale, anche in spiaggia o in piscina. JBL Pulse 5 è disponibile al pubblico ad un prezzo consigliato di € 269,99.

JBL Clip 4

JBL Clip 4 è uno speaker Bluetooth wireless dal design accattivante. Le sue numerose colorazioni possono facilmente incontrare i gusti della propria metà, e regalare un comodo altoparlante perfetto in ogni occasione. Offre 10 ore di autonomia e regala bassi vigorosi. Ora resistente sia all’acqua che alla polvere, JBL Clip 4 assicura la colonna sonora perfetta sia al sole che sulla neve. Il moschettone integrato è stato rinnovato con materiali più resistenti e un design che rende ancora più facile agganciarlo allo zaino o alla borsa. La palette di otto colori permette di soddisfare proprio tutti, diventando l’accessorio perfetto per completare l’outfit – in versione Black, Blue, Blue & Pink, Red, Squad, Pink, Pink, Green e White! JBL Clip 4 è disponibile al pubblico ad un prezzo consigliato di € 59,99.

Radiosveglia portatile Kenwood CR-M30DAB

Per regalare un risveglio delicato e originale, Kenwood propone la sua radiosveglia CR-M30DAB: piccola, compatta e ricca di funzionalità. Con DAB+ e FM, tutte le stazioni radio preferite vengono riprodotte con una qualità nitida e cristallina. Il display a colori da 6,1 cm mostra le stazioni ricevibili in un elenco chiaro e rende la selezione un gioco da ragazzi. La nuova radiosveglia CR-M30DAB può essere alimentata dall’adattatore CA incluso o dalla batteria ricaricabile integrata, questo permette di ascoltare la musica e le stazioni radio preferite ovunque. CR-M30DAB è disponibile in 3 colorazioni differenti: bianco, nero e rosa. La radiosveglia Kenwood CR-M30DAB è disponibile al pubblico ad un prezzo consigliato di € 69,99.

Auricolari JVC HA-A30T

Le JVC HA-A30T sono il regalo perfetto per consentire alla propria metà di restare sempre in contatto, con un audio di qualità ed estremamente comodo. I JVC HA-A30T, infatti, sono il modello di auricolari più piccolo e leggero mai prodotto da JVC: il design ultra-piccolo della custodia la rende confortevole da tenere in mano e grazie alla forma rotonda e liscia non si impiglia quando viene riposta in borsa o in tasca. La potente batteria garantisce fino a 21 ore di riproduzione continua e 17 ore con la cancellazione del rumore attivata. Gli HA-A30T sono ideali per lo smart-working, consentendo l’utilizzo anche di un solo auricolare, utile per integrare le comunicazioni da remoto e in presenza. Inoltre, con One Touch Mute, c’è la possibile di silenziare la voce in presenza di suoni indesiderati disattivando immediatamente il microfono dell’auricolare. Gli HA-A30T-W-U (Colore Bianco) e HA-A30T-B-U (Colore Nero) sono disponibili al prezzo di €99,99.

Questi auricolari saranno disponibili anche su Amazon in 5 colorazioni differenti – azzurro, bianco, nero, rosa e verde acqua.

