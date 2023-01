Sento ancora la vertigine: la docu-serie su Elodie

Su Prime Video sta per arrivare una docu-serie, dal titolo Sento ancora la vertigine, dedicata ad Elodie. Scopriamo qualche dettaglio in più

Una nuova docu-serie sta per sbarcare su Prime Video, questa volta dedicata alla cantante Elodie. La data prevista per l’uscita è il 20 febbraio 2023. In questa nuova produzione l’artista, scoperta da Amici nel 2016, non dovrà calarsi nella parte di nessuno, ma sarà semplicemente se stessa, pronta a mostrare al pubblico ogni sfaccettatura di sé e della sua carriera.

Sento ancora la vertigine: Elodie ci porta dietro le quinte

Saranno le immagini a parlare, per mostrare al pubblico il “dietro le quinte” di ciò che gli spettatori vedono quando lei è sul palco. In Sento ancora la vertigine, Elodie si soffermerà a raccontare i momenti più importanti della sua carriera, tra cui il momento di ricerca della canzone adatta per il Festival di Sanremo 2023. Il tutto con un occhio sempre rivolto alle sue emozioni, in particolare al costante altalenarsi fra la continua volontà di fare meglio, crescendo come persona e come artista, alla convinzione di non riuscire ad essere abbastanza.

Sento ancora la vertigine sarà composto da 3 episodi, diretti da Nicola Sorcinelli e prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano. La produzione è nata attraverso una collaborazione tra Groøenlandia e Prime Video.

Gli altri progetti della cantante

Ricordiamo che la cantante è già stata coinvolta in progetti cinematografici, come la recente Ti mangio il cuore, dove ha recitato nei panni di Marilena Camporeale, in una splendida fotografia in bianco e nero. Il film, una storia d’amore e di mafia, è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

É davvero un periodo d’oro per la cantante romana anche nell’ambito musicale; presto la vedremo infatti al Festival di Sanremo con il brano Due. Un pezzo ritmato, che parla di una storia d’amore finita ancora prima di cominciare. Il brano sarà contenuto nell’album Ok. Respira, in uscita il 10 febbraio. Il 2023 proseguirà poi tra molti altri impegni, tra cui il suo primo show al Mediolanum Forum il 12 maggio.

