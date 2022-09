Nintendo Direct: Tunic arriverà anche su Nintendo Switch

Assieme ai tantissimi annunci che hanno caratterizzato il Nintendo Direct di ieri pomeriggio, non va assolutamente dimenticato che Tunic arriverà molto presto su Switch

Attualmente disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC il titolo indie ispirato a The Legend of Zelda, ovvero Tunic, arriverà su Nintendo Switch, PS4 e PS5 più tardi questo mese. Ma cerchiamo di andare avanti con calma.

Tunic: una volpe arriva su Switch a fine settembre

Come già annunciato nel recap del recentissimo Nintendo Direct e più volte citato come uno dei migliori titoli in uscita, questo gioco con visuale isometrica è chiaramente ispirato ai capitoli più classici di Zelda (come ad esempio A Link to the Past oppure quelli per Nintendo 3DS) ed ha raccolto recensioni positive un po’ su tutte le testate specializzate. Il titolo, come annunciato nel suo stesso post di Twitter che vi lasciamo qui sotto, uscirà dunque per Nintendo Switch il 27 settembre perciò manca veramente poco al suo arrivo!

Lo stesso sviluppatore del titolo in questione, tale Andrew Shouldice, aveva già reso ai noto ai più il suo amore per i vecchi giochi ed i relativi manuali e, durante lo stesso Direct, è stato ricordato come l’unico indizio per i giocatori sarà appunto un manuale che dovrà essere “scoperto” e “tradotto” mano a mano che si prosegue nell’avventura.

TUNIC comes to Nintendo Switch on September 27, 2022. ⚔ Be brave, little fox. There's no telling what lies ahead. 🦊 Watch the trailer: https://t.co/qdeLVOV8sp pic.twitter.com/Cl9EDxrUh1 — 🦊 TUNIC 🦊 (@tunicgame) September 13, 2022

Mentre giochi, raccogli le pagine del manuale del gioco, che puoi visualizzare in qualsiasi momento. Tuttavia, non sono solo oggetti da collezione: proprio come quei vecchi manuali, le pagine sono piene di mappe, segreti e suggerimenti importanti

Comunque sia, mentre aspettiamo di provare finalmente anche su Switch e PlayStation questa meravigliosa avventura, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!