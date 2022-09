Nintendo Direct: Tears of the Kingdom è il sequel di Zelda BOTW

Finalmente, in occasione del Nintendo Direct di oggi pomeriggio, si è potuto dare un nome al sequel di The Legend of Zelda: Breat of the Wild, ovvero Tears of the Kingdom

Se c’è una notizia che tutti i fan di Zelda aspettavano in occasione di questo Nintendo Direct tanto discusso e dibattuto, era il seguito di Breath of the Wild che ora ha finalmente un nome ed un volto, ovvero Tears of the Kingdom. Naturalmente tale annuncio è stato lasciato per ultimo, dulcis in fundo avrebbero detto i latini, ma andiamo avanti con ordine.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: quando uscirà?

Dopo una più che discreta carrellata di titoli e porting che arriveranno a breve su Switch, basti pensare a Resident Evil Village giusto per dirne uno, finalmente è arrivato l’annuncio che tutti si aspettavano da due anni a questa parte. E che annuncio signore e signori!

Il sequel ufficiale del più che mastodondico The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ovvero Tears of the Kingdom, sbarcherà ufficialmente su Nintendo Switch il 12 maggio del 2023. E pensare che fino a qualche mese fa il massimo che si poteva vedere erano Link e Zelda intenti ad esplorare delle rovine! In ogni caso vi lasciamo qui sotto il trailer.

Oggi vediamo invece un Link che si lancia dal cielo verso la tanto cara Hyrule. A tal proposito la Grande N ha infatti detto “oltre alle vaste terre di Hyrule, l’ultimo capitolo della leggendaria serie Legend of Zelda ti porterà nei cieli e in un mondo ampliato”. Purtroppo niente versione in HD per due degli storici capitoli per GameCube, ovvero The Wind Waker e Twilight Princess, ma diciamo che possiamo passarci sopra tranquillamente per questa volta.

Comunque sia, mentre aspettiamo di scoprire ulteriori novità su questo attesissimo sequel, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!